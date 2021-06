Tras romper el silencio, Britney Spears recibe el apoyo incondicional de Justin Timberlake

El estremecedor testimonio que ayer Britney Spears expuso, por primera ocasión, ante un juez, tras 13 años bajo la tutela legal de su padre, Jaime Spears, provocó la reacción de miles de seguidores y algunas celebridades aplaudieron la valentía de la cantante y le expresaron su apoyo incondicional. Mariah Carey, Mandy Moore, Sarah Jessica Parker y Justin Timberlake, exnovio de Britney utilizaron las redes sociales para sumarse el movimiento #FreeBritney que promueve el fin de la custodia legal que manera su papá. A través de un enlace vía Zoom la Princesa del Pop leyó una carta en la que dijo: “Quiero que termine esta tutela. Realmente creo que esta tutela es abusiva (…) En California, lo único similar a esto se llama tráfico sexual, hacer que cualquiera trabaje en contra de su voluntad, quitándole todas sus posesiones, tarjeta de crédito, efectivo, teléfono, pasaporte”.

Tras la comparecencia de la cantante ante el juez, su testimonio dio la vuelta al mundo y varios colegas del medio se solidarizaron con ella, incluido Justin Timberlake (quien salió con Spears de 1998 a 2002) quien escribió en Twitter: “Después de lo que vimos hoy, todos deberíamos apoyar a Britney en este momento. Independientemente de nuestro pasado, bueno o malo, y no importa cuánto tiempo haya pasado”, escribió en el primero de varios tuits donde llamó al juez del caso a otorgarle su libertad a la cantante quien, entre otras cosas, denunció que sus cuidadores no le permiten embarazarse nuevamente: “Tengo un DIU dentro de mí para evitar que tenga un bebé. Quiero ir a un médico y sacarlo para poder tener un bebé, pero ellos me dijeron que no”, confesó Britney.

Sobre esta revelación de la cantante, Justin escribió: “Lo que le está pasando no está bien. A ninguna mujer se le debería restringir jamás la posibilidad de tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Nadie debería ser retenido nunca en contra de su voluntad o tener que pedir permiso para acceder a todo por lo que ha trabajado tan duro”. Por último, Timberlake reveló que su esposa Jessica Biel respalda su posición: “Jess y yo enviamos nuestro amor y nuestro apoyo absoluto a Britney durante este tiempo. Esperamos que los tribunales y su familia corrijan esto y la dejen vivir como ella quiera”, concluyó el cantante quien, en febrero pasado, se disculpó públicamente con la cantante tras el estreno del documental del New York Times sobre la vida de Britney.

En aquella ocasión, Justin admitió que, en el pasado formó parte de la narrativa que contribuyó a los ataques de los que fue víctima Britney tras su separación y posteriormente por el show de medio tiempo del Súper Bowl al lado de Janet Jackson: “He vistos los mensajes, tags, comentarios y preocupaciones y quiero responder. Lamento profundamente las veces en mi vida en las que mis acciones contribuyeron al problema, donde hablé fuera de turno, o donde no levanté la voz por lo que era correcto. Entiendo que me he quedado corto en estos momentos y en muchos otros, y me he beneficiado de un sistema que condona la misoginia y el racismo”, escribió el cantante en un extenso mensaje.

En aquella ocasión, Justin hizo referencia a la cantante quien se vio afectada por los rumores que rodearon a la pareja al final de su relación, una narrativa que él apoyó en aquella época en uno de sus videoclips donde utilizó una modelo muy parecida a Britney, una situación por la que la cantante fue atacada: “Específicamente me quiero disculpar con Britney Spears y Janet Jackson, individualmente, porque son mujeres a las que quiero y respeto y sé que he fallado. La industria está mal, encamina a los hombres, especialmente a hombre blancos, al éxito. Está diseñada de esta manera. Como un hombre en una posición de privilegio, de dicho esto. Por mi ignoración, no reconocía esto por lo que era mientras estaba pasando en mi propia vida, pero nunca quiero volver a beneficiarme de que otros sean arrastrados (…) Me preocupa mucho el bienestar de la gente a la que amo y he amado. Puedo ser mejor y voy a ser mejor”, finalizó.