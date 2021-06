Toño Mauri revela el espiritual suceso que vivió mientras estaba en el hospital: 'No tiene explicación'

En medio de la difícil situación de salud que vivió Toño Mauri, a raíz del contagio por Covid-19, tanto él como su familia nunca perdieron la fe, sobre todo durante esos días en los que se mantuvo hospitalizado. Sin embargo, hubo un instante en el que todo parecía complicarse aún más, por lo que Carla Alemán, su esposa, tomó la decisión de buscar a un sacerdote para que le diera al actor los santos óleos, un acontecimiento que dio pie a un suceso espiritual, hasta ahora inexplicable para toda la familia. De muy buenos ánimos y motivado por su notable recuperación, el también productor abrió su corazón para hablar sobre este entrañable capítulo, enteramente convencido de que Dios nunca se apartó de su lado.

Con toda sinceridad, Toño narró cada uno de los sucesos en torno a esta anécdota que lo ha marcado para siempre, y que hoy comparte orgulloso con el público que se ha mantenido pendiente de su estado de salud. “Mi esposa Carla buscó un sacerdote para que me diera los santos óleos, y todo lo que pasó alrededor del sacerdote fue algo muy interesante, porque el sacerdote se comunicó con mi esposa, pero la llamada en donde entró decía teléfono desconocido, no venía el número. El sacerdote le estaba hablando para que le dijera en qué parte del hospital estaba yo para irme a ver, entonces el sacerdote le dijo que ya iba en camino al hospital, mi esposa habló al hospital para que dejaran entrar al sacerdote y le dijeron que era imposible porque a esa hora ya no había nadie que pudiera tener los accesos para nadie, que tratara al día siguiente…”, contó Mauri en entrevista para Ventaneando.

Tras esa llamada, Toño recuerda que la circunstancia dio un giro inesperado, pues nada se interpuso ante aquel sacerdote que buscó darle los santos óleos, algo que le fue confirmado a su esposa por el mismo clérigo, según compartió. “Esa misma noche, el sacerdote la volvió a contactar y le dijo que ya había estado conmigo, le dijo en dónde estaba, cómo estaba y le dijo que no se preocupara, que él ya me había puesto el aceite, ya me había ungido y que podía estar ella tranquila en ese aspecto. No sabemos qué pasó, porque el sacerdote le dijo, cuando iba camino a verme, mi esposa le dijo en qué parte estaba yo, y el sacerdote le dijo: ‘Ese lugar me lo tengo muy bien conocido’…”, agregó.

La explicación al espiritual suceso

Luego de aquella situación, la incertidumbre sobre lo que pudo haber pasado invadió a Carla, quien según Toño, se comunicó al hospital para dar aviso de la presencia del sacerdote en la institución médica, sin imaginar la respuesta que recibiría. “Al día siguiente (Carla) habló al hospital para avisar que ya había ido el sacerdote y no había el reporte de nadie que hubiera entrado, entonces mi esposa no pudo localizar al sacerdote porque no tenía el número…”, confesó el intérprete, quien en su momento asegura haberse puesto en manos de Dios.

Ante lo acontecido, Carla compartió la anécdota con otras personas, quienes le dieron una explicación al espiritual suceso que hoy simplemente ha refirmado la fe entre los suyos, aunque las incógnitas prevalecen alrededor de lo ocurrido ese memorable día. “Platicando esto con varias personas le comentaron acerca del arcángel San Rafael, que es el arcángel de los enfermos que una de las frases que el arcángel tiene que es cuando él va a ayudar a alguien él dice: ‘Sí ese lugar me lo tengo ya muy bien conocido’, es una frase que le hizo a mi esposa como pensar, es algo que no tiene explicación”, concluyó.

