Andrea Legarreta pone un alto tajante a los rumores

Siempre amable con la prensa, ayer Andrea Legarreta protagonizó un encuentro que aprovechó para hacer frente a los señalamientos de los que, en los últimos días, ha sido blanco su matrimonio, luego de que unas imágenes de Erik Rubín bailando al lado de una joven, se viralizaron. La conductora de Hoy, quien en abril pasado celebró 21 años de casada con el cantante, se mostró hasta divertida con el revuelo que provocaron estas fotos, segura de su relación, admitió: “Él y yo sabemos lo que nosotros vivimos, sabemos también que hemos vivido momentos duros, etapas complicadas, pero no esto, esto es una estupidez, esto es querer encontrar algo negativo donde no lo hay”, comentó a las afueras de Televisa donde varios medios de comunicación la esperaban y a quienes les dijo tajante: "A mí no me parece una falta de respeto lo que mi señor hizo”.

Andrea comenzó dando un poco de detalles de cómo es su relación con su esposo: “Perdón, pero quienes piensen que deben tener un matrimonio, en el que significa encerrarte como en una jaula y no tener una vida individual, los respeto mucho, para mí no es eso, para mí él tiene su trabajo, tiene su trabajo, sale de gira, sale con los de los 90’s que ahí hay muchas chavas, muchos chavos, se quedan en hoteles; nosotros en la gira, también, y no necesariamente por eso estamos pintándonos el cuerno, ni estamos traicionándonos, ni estamos haciendo cosas que puedan dañar nuestra historia que sí es real, que no es un matrimonio abierto y que es un matrimonio de dos personas que desde el día 1 se aman y estamos juntos, porque nos amamos”, explicó.

Andrea explicó que estas fotos fueron captadas el fin de semana pasado cuando Erik se encontraba con su padre en un festejo: “Erik, ese fin de semana, que iba con su papá, a celebrar el Día del padre, que después regresó el domingo, a estar con sus hijas y conmigo, subía historias e historias donde estaba ella, donde estaban ellos, donde estaban sus amigos, donde está de fiesta, bueno, de fiesta como lo hace, porque él tiene casi 20 años sin beber una gota de alcohol, entonces, una fiesta sana, de amigos, de cenar rico de celebrar, de escuchar música. Yo no encuentro nada malo, ni irrespetuoso, insisto, si hay mujeres o parejas que crean que eso es irrespetuoso, híjole, ya me imagino el infierno que deben pasar sus parejas, en mi caso no”, dijo.

La presentadora de Hoy habló de cómo este tipo de noticias impactan a sus hijas, Mía y Nina, de 15 y 14 años de edad, respectivamente: “Cero afectadas, mis hijas, son niñas que nacieron en esto y que perfectamente comprenden. Cuando tú vives en un hogar como el nuestro y te das cuenta de la relación de tus padres y ves cómo se llevan y ves la libertad y ves el amor, ves el esfuerzo, la lucha día a día de los dos, como familia, como pareja, como individuos, no tiene por qué dolerte ni afectarte, ¿qué haces?, bloqueo y borro, ellas nacieron en esto (…) ellas muchas veces son mucho más maduras que yo, en ese sentido”, reconoció. En esta charla también pidió a los medios ser cuidadosos a la hora de difundir información falsa: “Tengan mucho cuidado, de verdad, que se detengan y piensen, híjole, esto no es un video de un tipo desnudo con una mujer, es un lugar abierto, un lugar público, en el que están disfrutando”, dijo.

Su petición a la opinión pública

Sobre si considera importante legislar sobre la regulación de información falsa, Andrea lo consideró pertinente, aunque también hizo un llamado a los usuarios en redes sociales: “Quizás se tendría que legislar, porque al final, los que tienen un medio para publicar algo, que ahora ya todos lo tenemos, deberíamos tener un poquito de conciencia y decir: ‘Ok, voy a decir que este tipo se está portando mal’, cuando ves una imagen donde está parado al lado de una chava y él está saludando a la cámara, qué fuerte. También siento que nosotros como sociedad tenemos que detenernos a pensar, más allá de que si sea o no, que la vida de los demás es eso, la vida de los demás, que mi vida, a lo mejor también está llena de errores, entonces, ¿por qué voy a estar agrediendo a una persona que ni conozco?, que no me consta, que no vivo con ella, que triste vida también, sentarte atrás de tu compu o de tu celular y desearle cosas horribles a otras personas que ni conoces”, finalizó.