En México y con mariachi, Danna Paola celebra su cumpleaños número 26

Después de una temporada en Madrid, Danna Paola regresó hace unos días a nuestro país para el lanzamiento de Mía, su nuevo sencillo, una canción que estrenó esta semana y que rápidamente se colocó entre las favoritas de sus fans. Su regresó a México coincidió con su cumpleaños número 26 que festeja este 23 de junio cobijada por su familia, tal como lo ha compartido en sus historias de Instagram donde también compartió algunas de las felicitaciones que recibió desde muy temprano por parte de sus amigos en nuestro país y algunos en España, pues recordemos que gracias a su participación en la serie Élite, la actriz construyó varias relaciones de amistad en aquel país donde recientemente regresó para mostrarle a su público su faceta como cantante.

Desde ayer por la noche, Danna compartió en su feed una publicación referente a su cumpleaños: “Últimas horas con 25. Voy de paso para recordarte que no vuelvo pase lo que pase, re abrimos la puerta y quien quiera lugar que pase”, escribió la cantante al lado del hashtag #Mía. Debido a que ha sido este el último post de la cantante, varios de sus amigos famosos lo ocuparon como espacio para felicitarla, como lo hizo David Bisbal quien le escribió: “¡Feliz cumpleaños amiga Danna!”. También vimos el mensaje que posteó la agrupación española Morat con quien tiene también una linda amistad: “¡Amiga, feliz cumpleaños! Te debemos una fiesta y una celebración de alta calidad. ¡Te mandamos muchos besos y abrazos!”, se lee en los comentarios.

A través de sus historias de Instagram, Danna también retomó varias publicaciones que le enviaron sus amigos y familia, incluso compartió una linda foto del recuerdo donde aparece con sus primas, cuando era muy pequeñita, antes de que saltara a la fama. También a través de este medio, Danna compartió un poco de cómo está celebrando este cumpleaños, según dejó ver, lo hizo a ritmo de mariachi, según dejó ver en un clip donde aparecen cantándole Las Mañanitas. Aunque no ha revelado más detalles de cómo está disfrutando de esta especial fecha, sabemos que lo está pasando al lado de su familia, en su país y muy conectada con sus fans a través de redes sociales.

Esta semana, la cantante concedió una entrevista a Ventaneando en la que reveló que se encuentra en un momento muy pleno de su vida y lo refleja en su música, donde quiere difundir un mensaje de empoderamiento para las mujeres: “Es una canción que marca un antes y un después completamente en mi área musical. Yo quise hacer referencia a estos cuentos de hadas, crecimos con esta ideología del príncipe rescatando a la princesa y que uno como mujer necesita un hombre a su lado para ser salvada del peligro, y esto no es así, entonces quise darle la vuelta”, comentó sobre su canción Mía.

Celebra su cumpleaños, ¿enamorada?

Además del estreno de su nuevo sencillo, Danna ha acaparado titulares en los medios por las fotos que se difundieron de ella en Ibiza muy cercana al cantante Alex Hoyer, exparticipante de La Voz México, con quien reconoció que está saliendo, pero pidió no especular sobre su relación: “Bueno, no es mi novio, déjenme ver qué pasa, ¿no?. La vida te presenta personas y para mí Alex, de verdad, que lo admiro muchísimo, es un gran chico, y nos conocemos desde hace un montón (…) la estamos pasando bien”, dijo sobre el cantante. Tras dejar claro que está saliendo con el cantante, Danna prefirió no dar más detalles; sin embargo, esta tarde, el programa Suelta la Sopa transmitió varias imágenes de los actores despidiéndose con un beso en la boca lo que nos hace pensar que su relación está evolucionando satisfactoriamente.