Juan Soler al hablar de su novia: 'Ya la van a conocer muy pronto'

Son días de enorme felicidad para Juan Soler, pues a la par de su reciente debut como abuelo, se encuentra disfrutando al máximo de una relación sentimental. Sin embargo, el actor ha preferido llevar este aspecto de su vida con total discreción, tanto así que la identidad de la chica que le ha robado suspiros sigue siendo un misterio, aunque todo indica que en cualquier momento, el galán argentino podría dar una sorpresa a todos sus fanáticos. Recordemos que, anteriormente, el intérprete reveló algunas pistas sobre su novia, entre ellas la profesión a la que se dedica, procurando ante todo no ahondar en detalles, pues asegura que ella no tiene nada que ver con el medio del espectáculo, declaraciones que han hecho crecer aún más la curiosidad entre quienes no pierden de vista cada uno de sus pasos.

Sin más rodeos, Juan habló abiertamente de cómo marchan las cosas para él con respecto a los temas del corazón, tras ser cuestionado por los reporteros durante su asistencia a un evento público. Por supuesto, aprovechó el espacio para anticipar que muy pronto, todos podrían conocer la identidad de la chica con la que ha tenido la fortuna de darse una nueva oportunidad en el amor, pero sin decir cuándo ni cómo ocurrirá ese esperado momento. “También estoy enamorado, ya la van a conocer muy pronto, si Dios quiere, ya muy pronto la van a conocer…”, dijo el protagonista de telenovelas como La Mexicana y El Güero, declaraciones retomadas por el programa televisivo Sale el Sol.

Ante la insistencia de los comunicadores que buscaron conocer los planes que tiene para presentar a su novia, Juan hizo énfasis en un importante punto, dejando ver que todo podría darse de una manera muy casual. “Bueno, no abiertamente (lo compartiré) porque ella no es del medio, tiene otra forma de vida, entonces me gustaría respetársela, pero ya cuando me agarren pues ya me agarrarán y ya blanquearemos todo. Pero sí, sí estoy muy enamorado…”, explicó el actor, quien por ahora prefiere seguir manteniendo todo en privado, como lo ha hecho a lo largo de este tiempo, luego de que a mediados de febrero confesara que se encontraba ilusionado por la presencia de alguien muy especial en su vida.

Fue en marzo pasado cuando Juan dio una pista en relación con la identidad de su nueva pareja, quien asegura le ha pedido reserva ante la curiosidad que esta noticia pudiera generar. Eso sí, solo compartió un poco sobre su profesión, sin dar más detalles por ahora. “Ella es abogada, ocupa un cargo muy importante a nivel federal, entonces sí me gustaría guardarle el respeto que ella me pidió que le guarde”, comentó en un encuentro que sostuvo con los medios, declaraciones retomadas por el programa televisivo Suelta la Sopa.

¿Cómo es su relación con Maky?

En otro instante de la charla con Sale el Sol, Juan habló de cómo es la actual relación que mantiene con su ex, Maky, de quien se separó en septiembre de 2018 y con la que además tuvo la fortuna de formar una familia integrada por dos hijas, Mia y Azul. “Muy bien, increíble, siempre voy a comer con ella y con las nenas, voy mucho al departamento para ver a mis niñas, comemos juntos, muy bien…”, dijo el galán visiblemente sonriente, orgulloso de que todo se haya dado en perfecta armonía tras haber roto con la actriz, quien hoy además es su amiga. A la par de esto, el argentino disfruta de sus éxitos profesionales, al mismo tiempo en que espera ansioso el día en que pueda conocer a su nieta, Alfonsina, con la cual no ha podido reunirse debido a las restricciones de viaje que prevalecen por la pandemia de Covid-19.

