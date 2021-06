A corazón abierto, Toño Mauri habla de su hijo Antonio: 'A veces tú mismo te dejas caer y él ha sido mi motivación'

Hace un año, la vida de Toño Mauri dio un giro repentino, pues como ha ocurrido con millones de personas en el mundo, su salud se vio afectada por el Covid-19. La situación fue tan complicada para él, que incluso tuvo que permanecer ocho meses hospitalizado, periodo en el que además le fue realizado un trasplante de doble pulmón. Lo cierto es que tras pasar la página de ese difícil periodo, Toño ha tenido la fortuna de recobrar poco a poco las fuerzas, algo que ha sido posible gracias al apoyo incondicional que le ha brindado cada uno de los integrantes de su gran familia, en especial su hijo menor, Antonio, quien se ha encargado de llevarlo de la mano a lo largo de todo este proceso, manteniéndose más unidos que nunca.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Precisamente, Toño se ha sincerado sobre cómo ha sido para él dejarse guiar por su hijo, quien está muy pendiente de las indicaciones médicas que debe seguir, animándolo a continuar con paso firme y no bajar nunca la guardia. “Hay veces que no tengo ganas de nada, pero Toño me anima a salir a caminar. Se lo agradezco porque a veces tú mismo te dejas caer y él ha sido mi motivación…”, dijo el intérprete en entrevista con el diario mexicano Reforma, para luego ahondar en la manera en que Antonio lo asiste siempre con total dedicación. “Mi rehabilitación consiste en tomar medicamentos, hacer inhalaciones diarias y él está muy al pendiente de todo, me asiste, me baña y todas las cosas que aún no soy capaz de hacer solo…”, agregó durante la charla.

Por si fuera poco, el lazo afectivo entre Toño y su hijo se ha fortalecido, pues en medio de la complicada situación que pasó su padre, él cumplió al pie de la letra con los compromisos de trabajo que ambos tenían, la realización de una serie televisiva titulada Mariachis, a cargo de su propia productora. “Mi sorpresa fue que, al despertar del coma, me enteré que él siguió con todo como lo habíamos planeado, lo cual me motivó. Es una emoción enorme el compartir esto con él, primero porque es mi hijo y el amor es incondicional, verlo involucrado, me encanta y me hizo admirarlo aún más…”, se sinceró el actor, que entre otras cosas está más que dispuesto a compartir detalles de su batalla contra el Covid-19 a través de un documental.

VER GALERÍA

‘El mejor papá del mundo’

Para Antonio, el pasado Día del Padre ha sido muy significativo, pues recuerda que exactamente hace un año, él y los suyos llevaban a cabo uno de sus “últimos” festejos familiares, antes del difícil episodio que los mantuvo en la incertidumbre. Por tal motivo, los Mauri Alemán se unieron para festejar al rey de la casa, felices de tenerlo de vuelta siendo testigos de su favorable recuperación. “Felicidades al mejor papá del mundo. Hace justo un año que nos empezábamos a enfermar, y fue justo lo último que festejamos juntos…”, escribió el joven al pie de un par de fotografías publicadas en sus redes sociales, en las que aparecen su mamá, Carla Alemán, así como su hermana y su cuñado.

Finalmente, el joven reiteró lo importante que ha sido para él y su hermana ser hijos de un hombre como Toño, a quien le tienen gran admiración por las invaluables enseñanzas que les ha compartido a lo largo de s vida. “Gracias a Dios, aquí está para poderlo festejar otra vez con él. Gracias por el ejemplo que nos diste, ‘pa’, aprendo de ti cada segundo. Felicidades a todos los papás, ¡que Dios los bendiga!”, dijo el actor.

VER GALERÍA