Así presentó Andrea Legarreta a su guapo sobrino en Guerreros 2021

En la familia de Andrea Legarreta hay talento y se nota. Además de las destacadas carreras que poseen sus hijas, Mía y Nina, quienes a su corta edad ya cuentan con una importante lista de proyectos con los que han comenzado a cimentar sus carreras, ahora, nos enteramos que, en el clan, hay otro talentoso integrante del que, hasta ahora, poco se había hablado. Se trata de Nicolás Legarreta uno de los sobrinos de la conductora de Hoy que debutó recientemente como integrante del equipo de los Leones en Guerreros 2021, donde contó con el apoyo de su famosa tía quien grabó un emotivo video para desearle lo mejor en esta competencia donde explotará sus habilidades físicas en los retos.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

A través de la pantalla de Guerreros, fue la propia Andrea quien hizo público que su sobrino es Nico, como le dicen de cariño en la emisión, donde el joven, desde su ingreso acaparó miradas por su galanura: “Nicolás, corazón, qué felicidad saber que vas a estar en Guerreros, sabemos que eres un muchacho con una gran actitud, súper deportista, sabemos que estamos muy orgullosos de ti, nos has sorprendido mucho, te amamos y a darle con todo, amor”, comentó Andrea Legarreta en una cápsula que grabó en apoyo a su sobrino de quien destacó sus habilidades, no sólo en el deporte, pues gracias a una publicación que Andrea realizó en el pasado, Nico es el encargado de ambientar las fiestas familiares, ya que también tiene mucho talento como DJ.

VER GALERÍA

Orgullosa de ver a su sobrino formar parte de este exitoso proyecto, llenó de emoción a Andrea quien aprovechó el regreso de la emisión (recordemos que debido a que hubo algunos contagios en la producción se puso en pausa unos días), para compartir con el mundo su cariño por Nico de quien dijo, toda la familia se siente muy orgullosa. La conductora también se dijo muy sorprendida pues no tenía conocimiento de que Nico había aplicado para formar parte de esta competencia de alto rendimiento donde el joven dio una probadita de su fuerza durante su primera prueba que comenzó inmediatamente después de que su tía le dedicó este conmovedor mensaje.

Ayer por la mañana, Andrea les contó a sus compañeros de Hoy cómo fue que se enteró que Nico formaría parte de este programa: “Yo conozco un guapísimo que me sorprendió, porque me habla y me dice: ‘¿Qué crees tía?, voy a entrar a Guerreros’. Tengo un sobrino que es súper deportista también boxea y tal. Bueno, pues se fue a audicionar a Guerreros”, comentó la conductora quien al mirar sus imágenes en la pantalla comentó: “¡Ahí está mi Nicolás! Entonces, fue a audicionar y él solamente habló para darme la noticia y bueno, estoy muy orgullosa de mi niño”, añadió la presentadora quien se mostró muy orgullosa de ver cómo su sobrino consiguió un lugar en esta emisión.

VER GALERÍA

Los Legarreta, fans de Guerreros

Si antes de que Nicolás formara parte de este proyecto la conductora y su familia ya eran fan de este programa, ahora que está uno de ellos dentro, más y así lo explicó la conductora: “Va a estar padrísimo. Me sorprendió gratamente, soy fan del programa, imagínate ahora, vamos a estar pegados”, comentó Andrea para luego escuchar entre risas el nuevo sobrenombre que Arath de la Torre le puso al llamarla La tía de México. En Instagram, donde Nico cuenta con 10 mil seguidores, el joven comparte imágenes de sus actividades favoritas como el boxeo, el surf y su mayor pasión: ser DJ.