Salma Hayek de sus días con Covid: 'Me quedaron secuelas por mucho tiempo'

Luego de haber pasado la página de su batalla contra el Covid-19, Salma Hayek ha revelado cómo se encuentra en este momento, en el que ha podido retomar su trabajo en cine, ahora con el reciente estreno de la película en la que participa, The Hitman's Wife's Bodyguard. Lo cierto es que para la actriz no fue nada sencillo hacer frente al contagio, pues reconoce que tuvo temor de que algo pudiera ocurrir, por lo que prefirió recuperarse en casa y permanecer cerca de los suyos, a pesar de las indicaciones que en su momento el médico le hizo para recibir cuidados en un hospital. Y aunque hoy se encuentra mejor de salud, la intérprete confesó que tuvo que lidiar con algunas secuelas, las cuales fueron desapareciendo tras recibir la vacuna contra el virus.

Tan sincera como suele ser, Salma compartió detalles de cómo fueron sus días con la enfermedad, y de aquellos síntomas que la llevaron a actuar de manera inmediata para ponerse a salvo, entre la incertidumbre de no saber qué ocurriría. “Me dio Covid, me dio fuertísimo… hasta síntomas que en ese momento no habían descubierto me daban a mí, las palpitaciones. El único que no me dio es que nunca perdí el sabor, el olfato sí, un poco, y me ardía la nariz, sentía como que me quemaba…”, dijo la estrella en entrevista con el programa televisivo Despierta América, espacio en el que se dejó ver de muy buenos ánimos y feliz de reencontrarse con el público a través de una videollamada.

A pesar de que anteriormente ya había hablado de este episodio, Salma ahondó aun más en su testimonio, para confesar lo difícil que le resultó incluso recibir la sugerencia de los médicos, quienes le pidieron permanecer en un hospital, algo a lo que ella se negó desde el primer momento. “Me mandaron al hospital pero yo no quise ir. Fue al principio, y le preguntaba (al doctor): ‘¿Los que se están yendo al hospital están sobreviviendo?’ Y me decían: ‘No, no todos’, y dije: ‘No, no gracias. Yo me muero aquí en mi casa con mi familia’, porque sí, la gente que les fue muy mal con eso no nada más perdieron la vida, sino que no podían estar en contacto con los que (aman). Aunque estaba yo en un cuarto lo sientes cerca, me quedaron secuelas por mucho tiempo, hasta que me puse ahorita hace poco la vacuna, no se me quitaron. El cabello no se me cayó…”, dijo.

La ‘salvación’ de Salma

Por fortuna, hoy Salma se encuentra mejor, aunque recuerda cómo por aquellos días hubo un alimento que no dejó de consumir y que, de cierta manera, la hizo sentir más reconfortada, ante la sensación de que había perdido un poco el sentido del gusto. “Yo creo que a lo mejor sí se lo perdí porque lo que yo quería era chile, quizá porque no sentía el sabor, a todo le ponía pero unas cantidades de chile, y al final le dije a mi marido: ‘Yo creo que lo que me salvó fue el chile’, y él me decía: ‘Por favor no vayas a decir eso a la gente porque luego van a pensar que estás promoviendo que con eso ya no se enferman’. Dije: ‘No, tiene mucha vitamina C, tiene zinc’…”, contó.

Y claro, Salma no bajó la guardia y se dispuso a salir adelante, logrando superar poco a poco la enfermedad de la cual ha hablado con total apertura, recibiendo todo el apoyo de sus fieles fanáticos, felices de verla de vuelta en la gran pantalla. “Sudaba, me daba la calentura, comía mucho chile, me sentía rara, con sudor pero luego se me quitaba la calentura con tanto chile…”, explicó de lo más amable en otro instante de la charla.

