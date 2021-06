¿Cuándo vuelve a México? Ale Capetillo responde

Ha pasado ya medio año desde que Ale Capetillo hizo sus maletas y viajó a España, país donde se encuentra trabajando en una firma de ropa en Madrid, su nueva ciudad. En medio de esta aventura lejos de casa, la joven ha fortalecido su relación con su comunidad en redes sociales con la que conversa constantemente. Como parte de esta interacción, la joven invitó a sus seguidores a hacerle una serie de preguntas, entre las que destacó la que estaba asociada con su regreso a México, un viaje que, según comentó, no tiene fecha todavía.

Sincera, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, reveló que, aunque ya pasaron seis meses desde que se despidió de su familia, todavía no tiene planeada una visita en nuestro país: “Es la misma pregunta que me hago yo. Por ahora, lamentablemente, no tengo planes, muero de ganas de ir, pero, todavía no tengo planes y eso que ya pasó bastante tiempo”, reconoció la influencer. La joven también fue cuestionada sobre qué significa para ellos la felicidad: “Para mí, la felicidad se ha vuelto la tranquilidad, estar tranquila, sin estar buscando que esté pasando a fuerzas algo en mi vida, o sea, así nada más, la tranquilidad”, explicó Ale.

Aunque Ale se muestra muy positiva en redes sociales, admitió que hay ocasiones en los que sí se siente sola: “Claro que sí, 100%, trato de compartirles lo mejor siempre, pero también siento que, por otro lado, también está bien, a veces, compartir que hay días malos y que a veces estoy triste y estoy bajoneada. Siento que estamos acostumbrados a ver el lado bueno de las personas en redes sociales y a veces se nos olvida que todos tenemos días malos, entonces, eso suma a que constantemente tratamos de que nuestra vida sea perfecta y que todo el tiempo estemos de buenas en las redes sociales y no, también hay días malos y es normal”, detalló la joven.

La foto más especial con su abuelita

Otra pregunta que también le hicieron a la influencer fue qué sitio, en España, planea visita, una respuesta que no dudó ni un segundo: “El primer viaje que quiero hacer es, sí o sí a Sevilla, lo que me siguen desde hace tiempo saben por qué es; porque quiero seguir la historia de mi abuela y quiero ver los lugares que me dejó, entonces, ese es el primer lugar”, comentó refiriéndose a doña María del Carmen Vázquez, su abuela materna. Minutos después, compartió una imagen en Instagram que acompañó de la frase que siempre le dice su abuelita: “’En la vida hay que tener tres cosas; talento, pupilas y salero’. De mi Yeya para mí. La extraño tanto”, provocando la reacción de varios de sus seguidores, entre ellos, una de sus mejores amigas, Nicole Peña, quien dejó varios emojis de corazones.

En otra historia, Ale narró cuando fue captada esa instantánea en la que aparece abrazando a su abuelita, uno momento que, reconoció, fue uno de los más difíciles de su despedida: “No saben cómo me pusieron ahorita nostálgica recordándome a mi Yeya, o sea, ahorita le voy a marcar por FaceTime, pero yo creo que, de los momentos más difíciles, cuando me vine, fue despidiéndome de ella, de verdad, ustedes no saben lo difícil que fue para mí, yo lloraba y lloraba, esa foto que les acabo de subir fue literal, el último abrazo, antes de venirme y no saben lo difícil que fue para mí, estuvo difícil. Ella nada más me decía: ‘Ve a tal lugar y has esto y esto''', recordó la influencer.