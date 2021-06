Tras su cumpleaños, Galilea Montijo se deja ver espectacular en la playa

Después de celebrar su cumpleaños en el programa Hoy, el pasado 5 de junio, Galilea Montijo se fue de vacaciones para disfrutar de un viaje a La Paz, Baja California Sur, con su familia, con quien ha estado disfrutando de unos días bajo el sol de este destino. Además de sus aventuras en yate, la conductora ha utilizado su cuenta de Instagram para compartir las imágenes más especiales de esta escapada donde ella se ha dado vuelo luciendo espectaculares bañadores con los que ha dejado al descubierto su torneada figura. Más guapa que nunca, Galilea ha posado como modelo de revista luciendo sus outfits playeros más impactantes.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Esta semana, mientras Anette Michelle la cubría en la conducción de Hoy, Galilea se dejó ver encantada con este viaje familiar donde la vimos acompañada de su esposo, Fernando Reina, su hijo, Mateo; Claudio y Alexis, los hijos que su marido procreó con Paola Carus a quien también vimos disfrutando del viaje de cumpleaños de la conductora. Para celebrar sus 48 años de edad, Galilea invitó a su gran amiga, la actriz Claudia Troyo, a disfrutar de esta aventura que la mayor parte del tiempo han pasado en altamar, según dio a conocer la conductora en un post donde se le ve con sus invitados a este viaje a bordo de un yate: “¡Qué viaje! Eres el mejor anfitrión @Carlos8a72. Gracias por invitarnos a conocer tantos lugares nuevos (…) gracias por aguantarnos estos 7 días maravillosos y por hacernos sentir en casa”, escribió hace unas horas la presentadora en Instagram.

VER GALERÍA

Antes de despedirse de La Paz, Galilea aprovechó el espectacular telón de fondo para posar en una imagen con la que dejó a sus seguidores con la boca abierta. Se trata de una instantánea en la que la vemos luciendo un bikini negro, con detalles de colores en las costuras, con el que dejó al descubierto su impactante figura. Para complementar su look utilizó un sombrero y gafas de sol. En tiempo récord, la imagen de Montijo generó más de 120 mil likes y varios comentarios en los que se resalta su belleza, como los que publicaron sus compañeras de Hoy, Marisol González, Andy Escalona y Elizabeth Álvarez quien le escribió: “Cuerpazo, ¡Qué bárbara!”. La conductora posó para esta foto durante su paso por la Isla Espíritu Santo.

Durante estas vacaciones fueron varias las fotos que Galilea compartió presumiendo sus looks de playa más lindos, como el que lució durante su visita a la Isla Danzantes donde la vimos espectacular con un bañador en fucsia con el que resaltó el bronceado que ha conseguido durante estos días en aquel paraíso, como ella misma describió este lugar. La tapatía ha aprovechado este viaje, no sólo para disfrutar a su familia, sino también para presumir un poco el resultado del saludable estilo de vida que ha adoptado desde hace unos años: “Se lo digo con mucho orgullo, señora, no sabe lo que me ha costado volver a recuperar mi figura, mi peso, sobre todo”, comentó en abril pasado Galilea durante el programa Hoy cuando mostraron una imagen de ella en traje de baño

VER GALERÍA

La especial razón por la que se mantiene en forma

En aquella ocasión Galilea reveló que desde que cumplió 40 años ha prestado mayor atención en su salud y a través del ejercicio y una buena alimentación se mantiene espectacular, pero la razón va más allá de verse bien físicamente y así lo explicó: “Ha sido a base de mucho trabajo, de ejercicio, pero, sobre todo, de ser muy disciplinada con la dieta. Sí me he cuidado más después de los cuarenta años por una cuestión de salud, pero en esa cuestión de salud -porque le quiero durar más tiempo a mi chiquillo- me he dado cuenta que, ser disciplinada, sí vale la pena porque me siento muy bien cuidándome”.