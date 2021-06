¿Qué hacen juntos? Juan Soler, El Burro, Yordi Rosado y más, causan revuelo con su reunión

Hace poco más de 12 años se estrenó a través de Unicable el programa Miembros al aire que ya se ha convertido en todo un referente para el público masculino que encuentra en este espacio, un sitio lleno de camaradería y diversión. Han sido varios los actores y conductores que han formado parte de esta emisión que, el próximo domingo, llevará su esencia a un programa dedicado a los padres en su día. Como ocurrió el pasado 10 de mayo, con la transmisión de Madres Divinas, especial en el que se organizó un gran festejo que reunió a las conductoras de Netas Divinas, a las que formaron parte de la plantilla original y a la nueva generación. Para el Día del Padre, Televisa prepara algo similar, ahora con Qué miembros tan padres.

A través de Instagram varios participantes en esta emisión especial compartieron fotos y videos de la divertida grabación de este programa que reunirá a Juan Soler, Raúl Araiza, El Burro Van Rankin, Arath de la Torres, Yordi Rosado, Mauricio Castillo, José Eduardo Derbez y Paul Stanley. La emisión, que se transmitirá el próximo domingo 19 de junio, fue grabada este miércoles en un ambiente de mucha diversión, según compartieron los presentadores quienes estuvieron dando detalles del backstage en redes sociales donde compartieron una linda foto del recuerdo con la que causaron revuelo, pues muchos de sus seguidores querían saber el motivo de su reunión.

Emocionado por este reencuentro con sus excompañeros y amigos de Miembros al Aire, Juan Soler compartió una entrañable instantánea de esta divertida reunión: “¡Qué miembros tan padres! Así sí. Los adoro. Gracias por su generosidad por su amistad y por dejarme disfrutar de su talento”, escribió el argentino como descripción de una foto en la que vemos a todos muy divertidos posando. La publicación del actor provocó varias reacciones, incluida la de otro fan de Miembros, Sebastián Rulli quien comentó: “Galanes y papasotes”. Siguiendo los pasos de Soler, Arath compartió la misma foto en su perfil y escribió: “Esto se va a poner de rechupete”.

De acuerdo con lo que publicó Arath durante las grabaciones de este especial Juan Soler no sólo se convirtió en el invitado especial, sino también, los sorprendió con una comida: “Gracias @Juansolervalls por esa parrillada”. A tenor de las imágenes, el programa se grabó en una terraza donde los invitados disfrutaron de cortes que fueron preparados por el parrillero más galán. Fue Raúl Araiza quien se encargó de compartir una imagen desde la mesa en la que disfrutaron de esta comida y de una charla en la que el hilo conductor fue la paternidad. Aunque, de los conductores, José Eduardo y Paul Staley son los únicos que no tienen hijos, sí compartieron especiales anécdotas al lado de sus famosos papás.

Juan Soler y su festejo por partida doble

Para Juan Soler este Día del Padre será muy especial, además de celebrar el trabajo que ha hecho con sus tres hijas: Valentina, Azul y Mía, en esta ocasión, también festejará su primer año como abuelo de la pequeña Alfonsina, la bebé de su primogénita que nació en marzo pasado. Recientemente, el actor confesó por qué no ha podido conocer a su nieta quien ya tiene tres meses de edad: “Estamos con un problema enorme (en Argentina) entrar o salir, no sabes si llegues y puedas salir de nuevo. Quitaron todas las aerolíneas, entonces hay una sola aerolínea que es la aerolínea de bandera nuestra, que es un desastre, entonces no he podido conocer a mi nieta todavía”, explicó en entrevista con el programa Hoy.