El audio que reaviva la polémica en la separación de Claudia Martín

Después de que Claudia Martín confirmó en un comunicado de prensa que está separada de su esposo, el productor Andrés Tovar, la actriz ha apostado por vivir este proceso alejada de los reflectores. En medio del silencio de Martín, esta tarde, el programa Ventaneando reprodujo un audio que, de acuerdo con los conductores, llegó a su redacción sin remitente, y en el que se escucha una conversación entre el matrimonio en el que se habla de la polémica que se ha generado en torno a su ruptura donde, aparentemente, no existieron terceros en discordia, como había publicado una revista de circulación nacional.

El audio comienza con la voz de Andrés Tovar cuestionando a Claudia: “¿Ya viste lo que salió en la revista TVNotas?”, a lo que ella le responde: “Sí, ya”, mientras él continúa: “Eso no está bien”, a lo que ella dice: “¿Qué no está bien?”. Enseguida, el productor la confronta sobre su reacción en Twitter: “Pues que salga eso, y que tú le estés dando movimiento a esas cosas”, le dice a Martín quien explica: “Yo no le estoy dando movimiento. ¿Yo qué hice?” a lo que Tovar detalla: “Estás poniendo comentarios en tus redes”, “¿Qué hice?”, interrumpe ella, para luego escuchar a él decir: “Pues la intuición y que te engañan. Y pusiste allí en Twitter que te engañan en tu propia casa”, a lo que Claudia detalla: “Ah, porque así es la novela, Así está la novela. Yo no he hecho nada malo”, respondió Martín haciendo referencia a su personaje de Martina en Fuego Ardiente quien sufría un engaño por parte de los personajes de Carlos Ferro y Mariana Torres.

La conversación continúa cuando el productor le pide a su todavía esposa que salga a desmentir la información que se publicó en la revista mencionada: “Yo necesito que desmientas todo el tema de que me encontraste mensajes en el celular, porque es mentira”, momento en el que Claudia se dice: “No voy a salir a desmentir nada”, a lo que Tovar le pregunta: “¿Es verdad o es mentira eso?”, la actriz reconoce: “Es mentira, pero no tengo por qué (desmentir)”. La charla da un vuelco cuando la actriz, supuestamente, le plantea al productor un acuerdo: “Tu bronca hoy por hoy es: Yo soy tu esposa. Tu esposa no tiene trabajo y quién sabe cuándo va a volver a trabajar, ¿cómo vas a cerrar bien para que tu esposa de hoy esté tranquila?Que me ayudes económicamente”, se escucha decir a Claudia.

Tras escuchar la supuesta propuesta de Martín, Tovar menciona: “Te estoy diciendo que sí. En ningún momento me he negado con lo que me pediste originalmente”. Ante la contestación del productor, la actriz dice: “Ah bueno, entonces, con mucho gusto. En el momento en que yo vea ese dinero, salgo a declarar que fue mutuo acuerdo y que todo eso fue mentira y que acabamos con mucho amor, respeto y cariño, listo. Y firmamos el divorcio”. Claudia continuó: “Para que yo me sienta tranquila y que yo pueda firmar ese divorcio necesito que un año ayudes con gastos de un departamento y con gastos de la casa, un año, porque yo no estaba planeado que yo me gaste mis ahorros de aquí a tres meses. Yo lo que te estoy diciendo es: voy a salir a dar una declaración sobre esto, el día que yo vea que tú ya me apoyaste económicamente”.

Antes de firmar el divorcio

De acuerdo con esta conversación, el productor se dijo dispuesto a cumplir con este apoyo: “Te deposito ahorita y firmamos algo”, se le escucha decir: “Y tiene que ser antes del divorcio porque si no, no puede aparecer como donación, porque si no me meto yo en problemas de impuestos. Yo”, explica Claudia. “¿A tu cuenta de banco?”, pregunta Andrés, “A la que tú quieras. Para ponerle donación. También ya lo hablé con Joel y me dice: ‘Clau, para esto tiene que ponértelo como donación siguiendo casados'”, acota la actriz. Hasta el momento, ninguno de los dos ha salido a confirmar la veracidad de este audio, por su parte, la actriz no ha publicado nada en sus redes desde ayer cuando compartió una imagen que acompañó de la frase: “Solo nos queda vivir”.