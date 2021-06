Tras confirmar que está enamorada, Geraldine Bazán presume una foto junto a su novio

Luego de un tiempo, Geraldine Bazán tomó la decisión de darse una nueva oportunidad en el amor, un suceso del que ella misma ha hablado recientemente con total apertura, al confirmar que se encuentra en una relación sentimental. Sin embargo, la actriz se ha mantenido muy reservada en torno a la identidad de su galán, pero ha sido gracias a la astucia de sus fieles fanáticos, y a las sutiles pistas que ella ha dado, que este misterio ha sido poco a poco descifrado. Por tal motivo, hoy se sabe quién es el hombre que roba suspiros a la protagonista de telenovelas, que ha dado otra sorpresa al presumir en sus redes sociales una fotografía junto a su novio, con quien disfrutó de una escapada por la ciudad de Monterrey en compañía de algunos amigos.

Sin más preámbulo, Geraldine presumió, a través de sus historias en Instagram, la foto en la que aparece en compañía de Luis Rodrigo Murillo, el empresario dedicado a los bienes raíces, con quien se dice mantiene un noviazgo desde hace ya varios meses. Cabe destacar que la imagen fue publicada de inicio por él en su cuenta privada, por lo que la intérprete no dudó en replicarla en la suya, haciendo partícipes a sus seguidores de este instante. En la postal en blanco y negro, se les puede ver a los dos bastante divertidos, haciendo simpáticos gestos y dando muestra de la complicidad que los une, una imagen que sin duda causó revuelo por ser una de las primeras en la que los enamorados se dejan ver juntos.

A través de sus redes, Geraldine ha compartido detalles de su reciente escapada por Monterrey, pero ha sido a través de otros perfiles en Instagram, que ha salido a la luz una nueva imagen de la velada en la que la estrella disfrutó en compañía de sus amigos, con quienes posó para una foto grupal que también incluye a Luis Rodrigo. Mientras tanto, la actriz ha recibido en los comentarios de esa instantánea una ola de felicitaciones y buenos deseos por parte de sus fans, felices de verla sonreír y de disfrutar esta etapa, en la que además el éxito profesional ha sido rotundo para ella, enteramente motivada y dispuesta a seguir adelante.

Muy contenta y enamorada

Recordemos que en días pasados, Geraldine fue la invitada del programa Pinky Promise el cual se transmite por YouTube, en donde respondió las preguntas que le hicieron algunos espectadores, quienes quisieron saber si ya tenía novio. “Sí, ando saliendo con alguien, muy contenta, la verdad…”, dijo entre risas, para luego despejar la duda de su entrevistadora, quien quiso saber si su galán era parte del medio del espectáculo. “No afortunadamente…”, respondió Bazán con toda discreción, poniendo fin a la incertidumbre de una vez por todas.

Durante aquel encuentro entre amigas, Geraldine además expresó su postura sobre el matrimonio, un asunto que tiene muy claro en este momento de su vida, en el que ha trazado planes muy específicos. “No sé, la verdad es que creo en el amor, definitivamente, hoy, mañana y siempre, pero no sé. Esta cuestión de casarse por la boda y por eso, yo ya lo viví, está increíble y todo, pero creo que el casarse, una fiesta, no es lo mismo que un matrimonio…”, explicó, siendo enfática con su manera de pensar. “La verdad es que ahorita estoy súper en paz, tranquila, como (que) estoy viviendo absolutamente todas las etapas de mi vida, así que nunca digas nunca pero pues sería lindo, pero tampoco es algo que estoy buscando la verdad, y no lo haría… si uno quiere fiesta puede hacer fiesta en cualquier momento, no necesitas casarte…”, confesó.

