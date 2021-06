Raúl Araiza hace frente a la polémica: ‘Estoy en orden en todo’

En los últimos días la lista de varias celebridades e influencers que dieron su opinión respecto a las propuestas de un partido político, sólo un día antes de la elección, han dado mucho de qué hablar. Más allá de los comentarios que se han generado sobre esta acción, en los últimos días, las autoridades electorales dieron a conocer que estas personalidades serán requeridas para participar en una investigación en la que se buscará descartar cualquier tipo de infracción a las leyes en este rubro. Entre los famosos que utilizaron sus redes sociales para admitir que votarían por las propuestas de uno de los partidos de la contienda se encuentra Raúl Araiza quien habló de la situación y confirmó que ya fue notificado por las autoridades sobre este caso.

Tranquilo, el conductor habló con los medios de comunicación a la salida de Televisa, cauteloso en sus respuestas, dejó claro que todo lo que ha dicho sobre este tema tiene que ver con su experiencia personal: “Están haciendo su trabajo y está bien, yo no quiero tocar el tema más allá de que hablo en un tono personal, repito lo mismo, yo llevo 9 años, ustedes lo han visto, están ahí las campañas, todo lo que yo he hablado siendo militante de El Verde de siempre”, comentó al programa Suelta la Sopa. Aunque esta no es la primera ocasión que Araiza participa activamente en una campaña política, en esta ocasión, reconoció que todos serán investigados por igual: “Claro, entro en una licuadora de personas, pero yo hablo de mí y está bien todo lo que se haga, no tengo ningún problema”.

Los reporteros fueron más allá y le preguntaron si ya había sido notificado sobre la investigación que las autoridades electorales han comenzado: “Sí, claro, está bien y la responderé”. Este tema se ha visto envuelto en la polémica debido a que se dice que el partido violó leyes electorales durante la veda; en ese sentido, el conductor reconoció que no fue el tiempo correcto para emitir su opinión en redes: “En realidad no sé, yo no tengo porqué sentirme mal o algo así, claro, estoy de acuerdo totalmente en que lo hice en un día equivocado, pero bueno, yo no alcancé a analizar eso tampoco”. Aclaró que se encuentra en absoluta disposición para cooperar con las autoridades: “Entiendo que sea complicado y que sea para cuestionar, pero yo estoy súper tranquilo”.

Debido a lo delicado del tema, Raúl no quiso dar más detalles de lo ocurrido, pero dejó claro que no hubo intercambio de ningún tipo para emitir su opinión y aseguró fue apoyo genuino: “En mi caso no hubo ningún dinero, pero pago muchos impuestos, yo estoy en orden en todo”, dijo. Por último, comparó esta situación como cuando apoya a cualquiera de sus amigos del medio, una situación que, dijo, realiza con mucho gusto y sin ningún interés: “Son amigos, crecimos juntos, ni modo que me pague Gou de productor cada que le subo una historia”, dijo refiriéndose a las personas del partido que lo invitaron a sumarse a la campaña.

Tranquilo y alejado de la polémica

Ajeno a la controversia, Raúl Araiza se encuentra listo para el estreno de La Desalmada, proyecto que marca su regreso a las telenovelas y que lo tiene muy entusiasmado, pues compartirá créditos con su mamá, la primera actriz Norma Herrera y con su hermano, el talentoso Armando Araiza. Este nuevo reto actoral llega un par de meses después de que anunció su retorno a la soltería, luego de su noviazgo con su compañera en Hoy, la terapeuta María Amelia con quien, a pesar de la ruptura pudo conservar una buena relación de amistad: “El distanciamiento, sí (fue la causa). Por eso tomamos esta decisión. Y se trata de ver cómo se ponen los próximos meses, para ver si podemos llegar a un acuerdo. Siempre hemos sido de acuerdos María y yo, pero nos queremos el doble, empezamos de amigos, luego tuvimos esta hermosa relación y esperamos seguir teniéndola”, comentó, en abril pasado, en entrevista con el periodista Edén Dorantes.