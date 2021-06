José Eduardo Derbez habla como nunca de su padrino, Fernando Colunga: 'Él sabe que lo adoro'

Si de algo se siente muy orgulloso José Eduardo Derbez es de las vivencias que atesora de su pasado, en las que su familia y gente cercana a su círculo han jugado un papel muy importante. De hecho, una de esas personas es Fernando Colunga, quien ocupa un lugar muy especial en su vida, pues el intérprete es nada más y nada menos que su padrino de Confirmación, así lo reveló el joven meses atrás, un detalle que sin duda llamó mucho la atención entre sus fanáticos. Y ha sido tal la curiosidad que este episodio de su historia ha despertado, que como pocas veces el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo ha hablado de su convivencia con el galán de telenovelas, por quien tiene un cariño muy grande.

Tan sincero como suele ser, José Eduardo se refirió a Colunga y al buen trato que ha prevalecido entre los dos, algo que comenzó desde que era pequeño y que el día de hoy se mantiene fuerte. Sin embargo, debido a la distancia, no han podido comunicarse, según contó el actor. “Ojalá me diera mis domingos el Colunga…”, dijo de lo más simpático en entrevista con Las Estrellas. “Fíjate que toda mi infancia realmente me llevé súper bien con él. No vive en México, entonces no hemos podido hablar…”, señaló el también conductor de Miembros al Aire, quien siempre se ha mostrado sin ningún filtro a la hora de abordar públicamente diversos temas de su vida personal.

Al ahondar en detalles de cómo es su relación con el protagonista de melodramas como María la del barrio, Mañana es para siempre y Soy tu dueña, José Eduardo hizo énfasis en el gran cariño que tiene por su padrino, que a lo largo de estos años ha preferido mantenerse un poco alejado de los reflectores. “De repente nos hemos encontrado en reuniones y hemos platicado. La relación es muy buena, él sabe que lo adoro y que lo quiero…”, aseguró el joven, que a pesar de la distancia, ha buscado la manera de permanecer cercano a él, según confesó durante la charla, en la que destapó esta parte de la que poco se conocía. “De vez en cuando nos echamos un mensajito…”, agregó.

El recuerdo del día de su confirmación

Para José Eduardo, el día de su Confirmación ha pasado a ser uno de sus recuerdos más entrañables, sobre todo porque la presencia de Fernando Colunga en su festejo causó revuelo entre sus maestras, algo que tiene muy presente hasta el día de hoy. “No sé si me vayas a preguntar de mi Confirmación, pero en mi Confirmación mi padrino fue Fernando Colunga…”, dijo en junio de 2020, en una plática con Faisy. “Todas las maestras querían ir porque iba a ir Fernando Colunga…”, contó de lo más divertido, dejando al descubierto este momento tan personal que ha pasado a formar parte de las inolvidables revelaciones que el intérprete ha hecho a lo largo de estos meses.

Lo cierto es que hoy José Eduardo disfruta al máximo de esta etapa de su vida, en la que gracias a estas confesiones, ha logrado una mayor cercanía con todos sus fanáticos. Para esto, ha incursionado como conductor de sus propios espacios a través de YouTube, así como en un podcast, proyectos que le han merecido todo el reconocimiento de sus seguidores. Al mismo tiempo, continúa consolidando éxitos en la televisión, como parte del programa Renta Congelada, que se transmite por Televisa.

