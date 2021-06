Issabela Camil fue cuestionada sobre la reacción de Michelle Salas ante la serie de Luis Miguel

Desde que se estrenó Luis Miguel, La Serie, el personaje de Érika, se colocó entre los principales de la trama, razón por la cual Issabela Camil, en quien está inspirado este papel, no ha dejado de ser cuestionada sobre cada polémica que se ha generado en torno a este exitoso proyecto. Después de que la hija del cantante, Michelle Salas, alzara la voz en sus redes sociales para revelar que la producción hizo uso de su nombre e imagen sin su autorización, la prensa cuestionó a la ex de El Sol sobre qué opinaba de la postura de la influencer. Siempre empática con las causas que involucren la defensa de las mujeres, la actriz reconoció que, ante todo, el respeto a la figura femenina debe prevalecer.

Sincera, Issabela Camil aseguró que no tienen conocimiento de la situación y que no conoce a Michelle, así que fue muy cautelosa con su opinión: “No sé, yo creo que la mujer se tiene que respetar siempre, en cualquier contexto. No sé la verdad, no la conozco, no conozco lo que le pasó, yo no puedo decirte más ni de ella, ni de nadie más que haya salido ahí u otras historias”, comentó a las cámaras del programa Hoy. La actriz también fue cuestionada sobre qué le pareció la forma en la que la producción narró su noviazgo con el cantante: “Es una historia mía y de Micky, obviamente; y yo respeto si lo quiere contar y tiene todo el derecho, también lo vivió y yo estoy bien con eso”, puntualizó.

Issabela se dijo consciente de que en toda historia siempre hay dos versiones y reconoció que Luis Miguel tiene todo el derecho de exponer la suya en su serie: “Es una relación que no solamente me perteneció a mí, yo no tengo los derechos sobre algo que dos personas vivieron. Yo no tengo problemas con eso”. Debido a que ya son varias las celebridades que han alzado la voz en contra de Luis Miguel, La Serie, por la forma en la que fueron retratadas en esta narrativa, algunas incluso han decidido tomar acción legal en contra de la producción, Issabela descartó estar planeando una querella en contra del proyecto: “Por eso cuando me dicen: ‘Es que vas a demandar’, yo no tengo nada qué demandar, ¿cómo por qué voy a demandar algo de lo que fui partícipe?, no, es ridículo, es estúpido, pero yo no lo quiero contar”, finalizó.

Issabela Camil no ha visto la serie

Aunque los medios de comunicación no han parado de cuestionarla, respecto a lo expuesto en Luis Miguel, La Serie, Issabela ha querido sincerarse y hace unos días confesó por qué no quiere opinar sobre: “No vi la serie”, admitió en entrevista con el programa Sale el Sol. A principios de junio, durante su visita al programa de Unicable, Montse & Joe, la actriz dio a conocer la poderosa razón por la cual no quiere ver la serie: “¡A ver!, si lo viví, ¿para qué quiero verlo en la tele?”, dijo en un tono muy divertido, en ese momento, Yolanda Andrade bromeó sobre no creerle que no ha visto ni un capítulo de este proyecto a lo que respondió con un: “Por mis hijas que no”.

En estos últimos meses Issabela ha estado platicando mucho con los medios a quienes les ha dejado claro que no dará detalles de su historia de amor con Luis Miguel aunque, recientemente, admitió que, en casa, sí hay un miembro de la familia que quiere conocer más sobre ese noviazgo y con quien sí le contó todo: “Antonia sí está más interesada en cosas de mi vida y se las cuento abiertamente, no tengo nada que ocultar. Su mamá tuvo un pasado, tuvo otras relaciones y es imposible que lo oculte, es hermoso, no estoy diciendo que no, en ningún momento digo que me lo quiero quitar de encima, simplemente es algo que no quiero compartir, pero a mis hijas les voy a hablar siempre con toda la verdad y sabrán absolutamente todo lo que quieran saber, ellas saben quién es su mamá”, reveló a Ventaneando la actriz.