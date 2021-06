Desestiman nueva demanda civil en contra de Pablo Lyle

Fue a finales de mayo cuando tuvimos la última información sobre el caso de Pablo Lyle que, desde marzo de 2019, enfrenta un proceso legal en Miami por la muerte de Juan Ricardo Hernández, quien falleció días después de recibir un golpe que le propinó el actor durante un altercado de tránsito. Después de que los abogados del mexicano consiguieron que el juicio se postergara, por tercera ocasión en este año, otra buena noticia llega para el actor. Durante la audiencia que sostuvieron los representantes del actor en la corte, la mañana de este martes 15 de junio, se desestimó la demanda civil que el hijo de la víctima quería interponer en contra de Pablo Lyle y de su cuñado Lucas Delfino por daño emocional con la que buscaba la compensación económica de 15 mil dólares.

El juez determinó que la demanda civil del hijo de Hernández no procederá, pues se determinó que antes de enfrentar esta nueva querella civil, el actor deberá ser juzgado por la vía penal. Gracias a las imágenes de la audiencia, transmitidas por el programa Ventaneando, supimos que el juez Alan Fine reveló que, de acuerdo con la ley estadounidense, no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo delito: “A menos que haya alguien más a quien acusar, constitucionalmente existe la Quinta Enmienda, a menos que haya alguien más a quien acusar, simplemente no se puede proceder en contra del señor Lyle, ese es mi razonamiento”, explicó Fine durante la audiencia más reciente.

Será el próximo 2 de agosto cuando los abogados del actor participen en la nueva audiencia donde, se espera, la defensa ya tenga lista la estrategia legal y, de esta forma, se pueda definir la fecha de inicio del litigio que, de acuerdo con el juez, ocurra este año: “Su juicio sucederá, relativamente pronto, en septiembre y si no sucede así podríamos, volveríamos a revisar el tema. Es bienvenido en retener a los demandantes y esperar, eso no es ningún problema, pero en este momento, el señor Lyle enfrentará a la justicia penal en septiembre, anticipándonos a que suceda el juicio en esas fechas y podríamos hablar después de eso”, comentó Alan Fine.

Antes de determinar que esta nueva demanda no procedía, el juez quiso saber si en este recurso legal se acusaba al señor Lyle del mismo delito, por lo que Philip Reizenstein, uno de los abogados del actor, puntualizó que sí y comentó: “Los hechos en esta demanda son exactamente los mismos que los hechos en el penal. La buena noticia es que casi hemos completado el proceso y podemos anticipar una fecha de juicio que podría ser al final del verano, principios de otoño”. Mientras se define cuándo comenzará su proceso legal, Pablo continuará en arresto domiciliario, como lo ha hecho hasta ahora. Aunque el actor consiguió atravesar su proceso legal en casa y no en la cárcel, su defensa no consiguió que el juez le diera un permiso para trabajar.

La familia de Pablo, su fortaleza

A dos años de que comenzó este proceso legal, Pablo ha contado con el apoyo incondicional de su familia, sobre todo de su esposa Ana Araujo quien ha utilizado su cuenta de Instagram para compartir algunas publicaciones dedicadas a él, como el mensaje que compartió, en abril pasado, cuando compartió una reflexión sobre el matrimonio que acompañó de una foto al lado de Pablo, capta en Mazatlán, ciudad donde vivía el actor antes de verse involucrado en este problema legal. La esposa del actor remató su texto con una frase con la que expresó cuánto lo echa de menos: “Te extraño Lyle. Gracias por tus enseñanzas”, escribió al lado de un emoji de corazón.