¿Anette Michel se integra de manera fija al elenco del programa Hoy?

Con nuevos aires, Anette Michel disfruta esta etapa de su vida profesional, luego de confirmar que, tras varios años, tomaba la decisión de abandonar las filas de TV Azteca. Gracias a eso, ha tenido la oportunidad de asistir a charlar a algunos espacios televisivos, razón por la cual su presencia en Televisa ocurrió en menos de lo esperado. De hecho, fue esta semana cuando Anette sorprendió a sus fanáticos al aparecer como invitada especial en el programa Hoy, uno de los más icónicos del Canal de las Estrellas, y en el que además ha tenido la oportunidad de conducir, un suceso que ha dado pie al surgimiento de una pregunta, ¿será que la guapa tapatía se integra de manera fija a la alineación de los conductores del matutino?

Ante la incógnita que su presencia en Hoy ha generado, Andrea Rodríguez, productora del programa ha revelado cuál es la posición de Anette hasta el momento, quien se ha dejado ver muy contenta y acoplada a la dinámica en el foro en el transcurso de la semana, por lo que hay quienes se preguntan si pasará a formar parte de los conductores. “No, en el programa Hoy estamos completos. Los conductores que están ahorita en este momento están súper bien. Yo creo que Anette tiene muchas facetas y me imagino que esperaremos verla haciendo telenovelas o en algún programa y por supuesto que tiene mi apoyo al 100 por ciento…”, explicó Rodríguez en entrevista con Las Estrellas.

Por supuesto, Rodríguez también habló de cómo surgió la idea de invitar a Anette a conducir el programa por algunos días, algo que ha llenado de felicidad a la presentadora, quien está fascinada con la oportunidad de visitar Televisa. “Con Anette estuve platicando si le gustaría venir una semana a estar en lugar de Galilea, durante las vacaciones de Gali, y me dijo que sí…”, explicó, para luego ahondar en detalles de cómo ha sido la experiencia de contar con Anette en el foro, algo que también ha sido del gran agrado del público televidente. “Entonces ya lo cuadramos, estamos todos muy contentos porque Anette es una mujer que la gente quiere mucho y esperaba verla…”.

Eso sí, Rodríguez no olvidó destacar el gran talento que tiene Anette frente a las cámaras, algo que le ha abierto las puertas de par en par durante todos estos años de trayectoria, en los que además ha tenido la posibilidad de explorar diversas facetas. “Una gran conductora, es una mujer guapa, una mujer muy aspiracional que tiene mucha experiencia. Le sobran cualidades siempre…”, agregó la productora, quien ha podido consolidar el éxito en el matutino a lo largo de todos estos meses, tras la lamentable partida de Magda Rodríguez, quien estuvo al frente del programa por poco más de dos años.

¿Por qué Anette se fue de TV Azteca?

Tras dejar TV Azteca, Anette se sinceró sobre las razones que la llevaron a tomar esa decisión, enteramente agradecida con la empresa que le dio la oportunidad de forjar una carrera sobre los escenarios. “Las situaciones y las causas se quedan en el tintero, porque es un lugar en el que he estado varios años y no tengo nada malo qué decir sobre la empresa, pero la última administración no fue lo que esperaba…”, reveló en una charla con TVyNovelas. A pregunta expresa sobre lo que considera “no funcionó” en su momento, dijo: “Que están haciendo las cosas de una manera que no va conmigo, entonces, no puedo permanecer en un lugar en el que hay personas con las que no comparto las formas con las que se manejan. Tampoco puedo permitir que me hagan perder el respeto y agradecimiento que tengo para la casa en la que he estado durante varios años, entonces prefiero alejarme para no ensuciar lo bonito que viví…”, agregó.

