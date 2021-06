Toni Costa sobre Adamari López: 'Dios es el único que sabe qué puede ocurrir entre nosotros'

A finales de mayo, cuando Adamari López dio a conocer que había tomado la decisión de separarse de Toni Costa, el bailarín también confirmó la noticia a través de un comunicado en el que dejó claro que esta decisión no era definitiva y así lo explicó: “Con todo el cariño, respeto y agradecimiento que les tengo, les comunico que Adamari y yo estamos temporalmente separados”, se lee en el documento que difundió a través en sus redes sociales. Tal como lo expresó en este texto, se ha mantenido cercano a la presentadora y a su pequeña hija, Alaïa, con quien, en las últimas horas, viajó a su natal España para visitar a su familia. Lo que parecía que sería un viaje de padre e hija, hoy sabemos que en realidad serán unas vacaciones en las que también asistirá la presentadora.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Antes de emprender este viaje, Toni Costa habló con People en Español sobre la posibilidad que existe de que, durante esta escapada familiar, puedan retomar su relación amorosa: “Nosotros tenemos la intención de trabajar en la relación”, comentó el bailarín durante esta conversación en la que reconoció que tiene la ilusión de que se puedan acercar románticamente: “Ojalá la podamos retomar (la relación)”, añadió. Debido a que en sus historias de Instagram sólo se veía a él y a su hija, se pensó que, por primera ocasión, el bailarín y la niña disfrutarían de una escapada solos; sin embargo, el plan contempla más personas: “Adamari se va a unir al viaje un poco más adelante junto a sus hermanos”, dijo.

VER GALERÍA

Tras revelar que Adamari también los va acompañar en esta visita a España, el bailarín fue cuestionado sobre la posibilidad de que, en su país natal, retomen la relación, Toni dijo: “Dios es el único que sabe qué puede ocurrir entre nosotros. Pero somos conscientes del tiempo y no sabemos qué puede pasar”, explicó. Sobre cuáles fueron las razones que los llevaron a tomar la decisión de separarse tras una década de amor, Costa comentó: “Tomamos decisiones basadas en nuestro bienestar y nuestra hija”. Toni admitió que, aunque tiene la intención de regresar con Adamari, también habló de la posibilidad de que no suceda: “Pase lo que pase, será para mejorar, separados o juntos. Nuestra intención es crecer como pareja para llevar la relación a otro nivel”, finalizó el bailarín.

Cabe mencionar que el portal citado informó que, hasta el momento, no ha recibido respuesta de Adamari López respecto a este viaje que disfrutará con su expareja y su hija, por lo que la única versión disponible es la que brindó Toni antes de partir. Cabe resaltar que desde que la conductora informó que se había separado del papá de su hija, ha preferido no dar más detalles del tema, ni a los medios, ni en redes sociales, pero no ha disminuido su actividad en Instagram donde las últimas publicaciones son al lado de su pequeña Alaïa quien es su prioridad en estos momentos.

VER GALERÍA

¿Qué ha dicho Adamari sobre su separación?

El pasado 27 de mayo, Adamari López dio a conocer la noticia de su separación a través de un texto enviado a la periodista Mandy Fridmann en donde informó: “En efecto, he tomado la determinación de separarme de Toni y re-evaluar nuestra relación. Sé que es difícil de asimilar, pero de la mano de Dios lo que sea para bien prevalecerá. Ahora lo más importante es seguir enfocada en mi salud y en el bienestar de mi princesa Alaïa. Solo me queda pedirle sus oraciones y el mismo cariño que siempre me han brindado”, se leía en aquel comunicado con el que la presentadora comunicó su nuevo estado civil.