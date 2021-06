¡Reunión de guapos! Así fue el reencuentro de dos galanes de 'Rebelde' que nadie esperaba

Después del éxito que tuvo el concierto con el que Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez rindieron un homenaje a RBD, la banda que surgió de la telenovela Rebelde, proyecto del que salieron muchos talentos que hoy triunfan en diferentes lugares. Si bien el grupo musical solamente estaba conformado por seis de integrantes de la telenovela, fueron muchos los actores para quienes este proyecto marcó un antes y un después en sus carreras como es el caso de Angelique Boyer, Michelle Renaud y Diego Boneta, este último, protagonista de un inesperado reencuentro con otro famoso excompañero de esta historia: Poncho Herrara. Emocionados por coincidir, luego de más de 10 años de no verse, los actores compartieron un par de instantáneas de este momento con sus seguidores en Instagram.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Echando un vistazo al pasado, los galanes de Rebelde recordaron a Miguel y a Rocco, sus personajes en aquella icónica historia que catapultó a la fama a ambos. Después de tantos años de haber compartido créditos, los actores se encontraron con mucho gusto, un momento que no dudaron en exponer en sus redes sociales donde Diego Boneta escribió: “Poncho Herrera no puedo creer que hace trece años no nos veíamos y, sin embargo, siento que fue ayer hermano. ¡Qué gusto verte!”. Por su parte, Poncho Herrera respondió cariñoso el gesto de su excompañero de telenovela: “¡Qué placer verte y hablar de tantos recuerdos! Te quiero y te admiro Dieguito”. Además de este comentario, compartió en una de sus historias en Instagram que acompañó de la leyenda: “Un placer verte de nuevo querido @Diego”.

VER GALERÍA

Con este reencuentro, los galanes de Rebelde provocaron más de 200 mil likes, solo en la cuenta de él, donde Renata Notni, su novia, también le dejó un me gusta a esta instantánea que nos hizo recordar aquella época de ambos actores. Recordemos ambos son actores desde muy jóvenes, en el caso de Diego entró al medio del espectáculo en el programa infantil de talentos Código Fama, emisión que lo catapultó a las telenovelas infantiles, una época que él recuerda como una de las más importantes de su trayectoria, pues fue justo donde se formó: “Empecé a ser un estudiante de la actuación, me empecé a dar cuenta de cuáles eran los proyectos que yo quería hacer hacía donde era la tirada”, comentó recientemente el actor en una entrevista con Óscar Uriel para el programa TAP (Taller de Actores Profesionales).

Aunque ahora ambos actores son reconocidos mundialmente, ni Diego, ni Poncho se olvidan de sus inicios y demostraron que no importante a dónde los lleve la vida, siempre recordarán aquella época en la que formaron parte de El Élite Way School. Si bien no especificaron en dónde ocurrió este encuentro, ambos se encuentran en Estados Unidos trabajando, Diego está listo para comenzar con las grabaciones del remake de la exitosa cinta de 1991, The Father of the Bride, donde compartirá créditos con Macarena Achaga. Por su parte, Poncho se encuentra en Georgia, filmando otro proyecto del que no ha dado muchos detalles, pero hace unos días, compartió que durante su paso por Atlanta también se reencontró con otro viejo amigo de la actuación Armando Hernández, con quien compartió créditos en Amarte Duele, en todo de broma, escribió: “Genaro y Francisco ya hicieron las pases. Un gusto verte querido Armando”, posteó haciendo referencia a la rivalidad de sus personajes en aquella legendaria cinta que marcó a toda una generación.

VER GALERÍA

¿Por qué Poncho no formó parte del reencuentro de RBD?

Siempre que algo referente con Rebelde o RBD es noticia, Poncho Herrera recuerda aquella especial época en su vida; sin embargo, en diciembre pasado, fue uno de los dos ausentes en el concierto con el que rindieron tributo a la banda. Aunque nunca reveló por qué decidió no participar en esta exitosa presentación vía streaming, el actor sí formó parte de la audiencia de esta esperada presentación que, según publicó, disfrutó desde casa: “¡Boleto en mano y palomitas listas! Éxito hoy y siempre”, escribió Pocho a finales del 2020 en una publicación en la que etiquetó a todos sus amigos. Mucho se dijo que una de las razones por las que Poncho no participó en este concierto fue por el nacimiento de su segundo hijo Nicolás, justo a inicios de diciembre.