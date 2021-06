Aracely Arámbula y la razón por la cual rechazó una nueva telenovela en Televisa

El paso de Aracely Arámbula por las grandes televisoras ha sido todo un acontecimiento, dando muestra de su talento no solo como protagonista de telenovelas y series, sino también en la conducción. Gracias a eso, las ofertas de trabajo han sido constantes para ella, sobre todo ahora que no tiene contrato de exclusividad con ninguna empresa, luego de que hace más de un año tomara la decisión de dejar de ser parte del talento de Telemundo. A propósito de esto, y con la plena libertad de elegir los proyectos que más le convengan, la guapa intérprete confesó que recientemente recibió una llamada de Televisa, haciéndole una invitación de trabajo a la que tuvo que decir que no, ¿cuáles fueron los motivos?

Tan sincera como suele ser, Aracely realizó una transmisión en vivo con sus fanáticos hace apenas algunos días, en la que dio detalles de este acercamiento que gente de Televisa tuvo con ella, una empresa para la que dejó de trabajar hace ya algunos años, y en la cual dio sus primeros pasos en el espectáculo. “Ayer me hablaron para hacer una telenovela muy bonita, que me gustó mucho la historia, me llamó mucho la atención…”, dijo en un instante de la transmisión, dando pie a la incertidumbre entre todos sus fanáticos, que permanecían muy ansiosos por conocer más sobre esta propuesta, la cual significaría su regreso a la pantalla chica, a través de esta televisora, en mucho tiempo.

Sin embargo, Aracely reveló que tuvo que decir que no a tal ofrecimiento, explicando los fuertes motivos por los cuales su regreso a Televisa tendrá que postergarse, mientras permanece enfocada en otros compromisos profesionales que debe atender. “Desafortunadamente tuve que decir que no con el dolor de mi alma, a un productor que quiero mucho, mucho, de Televisa, pero justamente se cruzan las fechas del teatro con la telenovela, y sobre todo con la salida al aire, entonces no se puede…”, explicó la también cantante, refiriéndose a la gira de teatro que iniciará próximamente por estados junto a Gabriel Soto. “Pero no saben las ganas que tengo de estar con ustedes ya en televisión, tanto que me preguntan, ya estaría al aire con ustedes, pero son cuestiones que no dependen de uno…”, dijo.

Eso sí, a pesar de no tener proyectos en Televisa, Aracely regresó a las instalaciones de la televisora en noviembre de 2019, tras ser invitada para participar en la transmisión de las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe de ese año. “Me dio mucha emoción entrar porque, pues imagínate, tantos recuerdos, tantas cosas, mis comienzos. Ahorita que veníamos entrando decía: ‘El camino del CEA, cuando yo me lo recorría diario a mi escuela…”, dijo en entrevista con el programa televisivo Hoy por aquellos días. “Estoy muy contenta porque aquí comencé, y lo bonito es estar en contacto con la gente y que te vean en todos los canales…”, agregó.

¿Por qué renunció a su exclusividad con Telemundo?

Tras finalizar las grabaciones de La Doña, en 2019, Aracely confirmó el término de su relación laboral con la cadena estadounidense de comunicación, revelando los motivos de esta firme decisión que le ha permitido trazar nuevos planes. “Nosotros decidimos por mi cuenta y la de mi hermano no seguir…”, confesó en una entrevista con el diario La Opinión. “Cuando se hizo La Doña pasaron dos años y medio sin hacer serie, de hecho me ofrecieron proyectos interesantes y no los pude tomar porque tenía exclusividad. Entonces con este tema de que hay mucha libertad y todo, desde hace mucho tiempo habíamos decidido terminar este proyecto y estar libre. Telemundo lo sabía…”, reiteró.

