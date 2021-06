A un año del episodio que cambió su vida, Daniella Álvarez reflexiona: ‘Hoy estoy sana’

Ha pasado un año desde la exreina de belleza Daniella Álvarez enfrentó uno de los retos más grandes de su vida, luego de que durante una cirugía quirúrgica una complicación clínica le provocara una isquemia por la cual le tuvo que ser amputada la pierna izquierda. Convertida en un ejemplo de valentía y una inspiración para sus más de 3 millones de seguidores alrededor del mundo, la exreina de belleza recurrió a su cuenta de Instagram, medio que se ha convertido en el espacio donde ha documentado su recuperación, para compartir una poderosa reflexión en la que calificó esta situación como “el golpe emocional más duro” de su vida. Aprovechó este post para agradecer a los médicos que le salvaron la vida y para compartir algunas imágenes inéditas previa a la cirugía.

La colombiana incluyó en este texto la gran enseñanza que le dejó esta prueba: “Hoy, hace un año, tuve que asumir el golpe emocional más duro que he enfrentado en mi vida, perder una parte de mi cuerpo. Ese día conocí realmente el significado de la palabra aceptación, significado que me ha ayudado a entender a valorar y agradecer todos los días a Dios y a la Virgen por esta segunda oportunidad. Gracias a mi familia por el amor infinito que me mantuvo fuerte a mi madre por el coraje y valentía con la que sostuvo cada día y ustedes que con tantas oraciones y mensajes me dieron valentía para luchar. Hoy me levanté sin dolores, sana, feliz de estar en este camino llamado vida que con sus dificultades para mí”, detalló.

La exreina de belleza continuó describiendo la parte positiva de esta difícil situación que, en su casa, la ha ayudado a demostrar que para ella no hay imposibles: “Es cierto, crecemos creyendo que la dificultad es aquello que nos frena, nos afecta y nos victimiza y es todo lo contrario. Es la oportunidad para probarnos, crecer y llegar a lugares que nunca imaginamos, sintiendo una tremenda gratificación personal. Gracias a mis doctores, Gilbertico Mejía, Juan Guillermo Barrera, Emilio Cortés y William Daza por salvarme la vida, hoy estoy sana gracias a ustedes que tanto amor y dedicación me sacaron adelante. Mis enfermeros, mis angelitos. Y a todos los que han hecho parte de mi recepción”, finalizó.

El pasado 24 de mayo, Daniella Álvarez también recurrió a su cuenta de Instagram para compartir otro interesante mensaje con motivo de su cumpleaños, en el que recordó que, hace un año, celebró sus 32 sin imaginar que sólo unas semanas después su vida cambiaría radicalmente: “Hoy celebro mis 33. Aquí voy por este camino llamado vida que, aunque hoy está un poquito más pesado, sigue lleno de ilusiones, sueños por cumplir y metas por alcanzar. Cargaré el peso de mis piernas hasta el día que Dios así lo quiera y lo cargaré con orgullo y muchas sonrisas. Gracias papá Dios por darme esta tercera oportunidad de vida. ¡Sí, tercera! La primera fue cuando estaba en el vientre de mi madre y casi me pierde”, escribió al inicio de este texto.

En aquella ocasión, Daniella compartió con sus seguidores que la isquemia que sufrió el año pasado no fue la primera ocasión en la que su vida estuvo en juego y contó el especial significado detrás de su cumpleaños: “Un 24 de mayo, día de la Virgen María Auxiliadora, llegué a los brazos de la mamá más hermosa del mundo para vivir una vida llena de sorpresas, rodeada de una familia llena de amor y de amigos que son mi mejor compañía. Hay dos maneras de salir a dar un paseo, una llevando tus pies y otra llevando tus alas. Que Dios me siga dando vida y me dé alas para volar alto. Gracias a todos ustedes por sus mensajes y cariño. Sin ustedes mi vida no sería la misma”, puntualizó en este entrañable post.