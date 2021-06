Tania Ruiz y el espectacular vestido amarillo con el que deslumbró en la boda de su hermana

Este fin de semana la familia Ruiz Eichelmann se vistió de gala por la boda de Alynn Ruiz y Abel Rangel Fernández quienes se dieron el “sí acepto”, en un enlace de ensueño realizado en San Luis Potosí. Convertida en la invitada más especial, la guapa hermana de la novia, Tania Ruiz, dio lecciones de estilo con un espectacular vestido amarillo que sólo ella podía usar con maestría. Se trata de una pieza de la diseñadora mexicana Kathia Fontini quien logró imprimir el estilo de la modelo en cada detalle, desde las abultadas mangas, hasta la elegante corte sirena de la falda con la que, debido a las aplicaciones la hizo ver como una verdadera sirena. Destacó también el color que eligió para esta noche, un amarillo, tono que, al parecer, es uno de sus favoritos de esta temporada.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió una imagen en la que se aprecia perfectamente su vestido y que acompañó de una breve descripción y un mensaje dedicado a la mente maestra detrás de este gran diseño: “Qué talento el mexicano. Aportando un vestido de mi gran diseñadora Kathia Fontini. Gracias por mi vestido tan espectacular para la boda de mi hermana. ¡Te quiero! Te admiro y te agradezco siempre tu cariño, entrega y profesionalismo en todas tus creaciones. Un gozo portar este diseño tan único y tan yo. ¡Muchas gracias!”, se lee en este post que provocó la reacción de varios de sus seguidores, incluida la diseñadora Michelle Torres, otra talentosa a quien Tania Ruiz ha recurrido en otras ocasiones.

VER GALERÍA

Este diseño delineó la esbelta figura que posee Ruiz quien, para complementar su outfit recogió su cabellera en una especie de chongo que hizo perfectamente armonía con su maquillaje, en el que le puso especial atención en resaltar sus ojos y sus labios que pintó de rojos. Este vestido dejó al descubierto la esbelta figura que posee la modelo quien, según ha confesado en ocasiones anteriores, cuida mucho. En 2019, Tania Ruiz compartió en entrevista con ¡HOLA! Tv cómo es que se cuida para siempre lucir espectacular: “Me encanta cuidarme, porque yo creo que te tienes que empezar a cuidar desde ahorita y no cuando lo necesites, al contrario, siempre todo es preventivo. Yo siempre, antes de dormir, me desmaquillo, me pongo todo, la crema de los ojos, de la cara”, comentó.

En aquella conversación, Tania confesó que su esbelta figura es resultado de la constancia y se animó a dar un tip para mantener el balance y los buenos hábitos la mayor parte del tiempo: “Debes tener mucha disciplina, o sea, una mujer quiere verse bien, pero tiene que aportar y cambiar hábitos, aunque sea de lunes a viernes ser disciplinada y el fin de semana ya haces lo que tú quieras, pero yo digo que si quieres un cambio tienes que empezar por ti, porque una cosa es querer y otra cosa es hacerlo”, comentó en aquella entrevista donde reconoció que entrena con regularidad.

VER GALERÍA

Amor propio, su mensaje en redes sociales

Aunque es una mujer bellísima, para Tania Ruiz lo más importante no está en el interior, en aquella entrevista, reconoció que gran parte de su actividad en redes sociales está encaminada a encontrar la fuerza interior: “Lo que más me interesa es dejar algo en cada persona, porque yo creo que todos en nuestra vida la hemos pasado, en algún momento mal, y yo hubiera querido escuchar las palabras que escucho hoy les digo, posteó o hago, porque muchas veces no encontramos el camino y el camino está en ti, no en los demás. Mientras tú sepas quererte a ti misma yo creo que puedes con todo y con todo el mundo. Todo el poder está en ti y que padre poder comunicar y hacer que la gente se ame y traten de ser mejores personas”, explicó.