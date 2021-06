'Dios, gracias por dejarme', Adrián Uribe sobre el duro episodio de salud que enfrentó

Si de algo se siente orgulloso Adrián Uribe, es de la enorme fortaleza con la que ha logrado salir adelante, sobre todo cuando tres años atrás enfrentó un problema de salud por el que permaneció varios días en el hospital, instante en el que incluso, afirma, creía que perdería la batalla. Refugiado en la fe, el intérprete se puso en las manos de Dios y asumió la situación con plena madurez, lo que significó el inicio de una notable mejoría que le permitió ponerse de pie para continuar. Es así como tras ese duro capítulo, Adrián hoy celebra su vida, en uno de los mejores momentos para él, tras haber tenido la dicha de casarse con Thuany Martins y hacer realidad el sueño de dar la bienvenida a otro bebé, su pequeña Emily, a quien procreó junto a la guapa brasileña que ha sido su principal apoyo a lo largo de este tiempo.

A corazón abierto, Adrián recordó, en entrevista con Yordi Rosado, como aquella situación comenzó con un dolor en el estómago, por lo que le fueron realizados varios estudios que determinaron las causas de sus malestares. Sin embargo, ese era solo el principio de una pesadilla. “Hace 15 años me operaron de una hernia umbilical, por las cargadas en Bailando por un sueño, se me hizo una hernia y me pusieron una malla, con el paso de los años esa malla el cuerpo la rechaza y hace como una fibrosis, esa fibrosos envuelve el intestino hasta que llegó un momento que lo ocluyó…”, explicó el actor. “Me hacen una operación de laparoscopía… Dos días después, temperatura y temperatura, dolor, me hacen una tomografía y tenía peritonitis… me vuelven a operar por segunda vez, pero ahora ya me abren… a los tres días otra temperatura, otra peritonitis, otra perforación del intestino por otro lado… me abren, me cortan ya lo que estaba más dañado, 30 centímetros de intestino delgado…”.

Ante ese panorama tan complicado, Adrián recuerda cómo fue que sus esperanzas comenzaron a esfumarse, pero fue gracias a la visita y al valioso consejo de su amigo, Jorge Salinas, que pudo llenarse de valor para no darse por vencido. “Esa tercera operación, en dos semanas, hizo que yo estuviera quince días en terapia intensiva… Hubo una noche, que esa noche para mí fue como un renacer, un 9 de mayo hace tres años, justamente, llevaba dos días de no dormir del miedo… que no despertara... Me fue a visitar y me dijo algo que nunca se me olvida, Jorge Salinas, me dijo: ‘Perdona y perdónate tú, porque trae uno cargando muchas cosas y a veces es más lo que necesitas perdonarte que lo que necesitas perdonar a la gente, perdónate…’. Esa noche yo ya me estaba despidiendo mentalmente de mi familia, pensé que ya me iba a morir, esa noche hablé con Dios…”, confesó.

‘Soy muy afortunado’

En sus confidencias, Adrián reveló cómo se dieron las cosas tras haberse puesto en manos de Dios, agradecido por el rumbo tan favorable que ha tomado su vida desde ese entonces, un momento que sin duda le permitió reconciliarse con los suyos y ser una mejor persona. “(Le pedí perdón) a toda la gente, a mi papá… a mi hijo, a mi mamá a mis hermanos…”, dijo, para revelar la linda anécdota de su hijo mayor, Gael, quien lo hizo reflexionar por lo afortunado que es en este momento. “El día de mi boda me dijo: ‘Papá, te veo feliz y estoy muy orgulloso de que encontraste una mujer como Thuany’… Soy muy afortunado, y ahora que veo a mi hija recién nacida, a mi bebé, ahí es cuando digo: ‘Dios, gracias por dejarme’, eso era lo que me tenías’. Yo le pedía una mujer en mi vida y me mandó dos, a mi esposa y a mi hija…”, contó.

Por supuesto, Adrián compartió cómo ve hoy las cosas tras haber pasado ese momento, otorgando a sus seres queridos un privilegiado lugar en su corazón, algo por lo que se siente enteramente feliz. “Cambió mi día a día, es cuando te das cuenta qué es lo importante en tu vida, que es tu núcleo familiar, que es la gente que está contigo, la gente que nunca se va a ir… Yo salí adelante obviamente gracias a Dios, pero gracias a la unión de mi familia, porque en ese entonces yo acababa de terminar una relación… y estaba solo, pero estaba con lo más importante que era mi familia… Soy una persona afortunada, no necesito más…”, explicó.

