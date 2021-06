Tras irse de la casa de Talina Fernández, ¿qué ha pasado con Paula Levy?

Meses atrás, Paula Levy, hija de la fallecida Mariana Levy, tomó la decisión de irse de la casa de su abuela, Talina Fernández, una situación que acaparó el interés mediático, tras las declaraciones de la joven, quien finalmente agradeció a la conductora de televisión por todas las atenciones que le brindó durante el tiempo en que vivieron juntas. Luego de ese episodio, poco se ha sabido sobre la vida personal de Paula, aunque ha sido su papá, José María Fernández ‘El Pirru’, que como pocas veces habló ante los medios para compartir detalles de cómo se encuentra la chica de 19 años, quien según dice, ha tomado todo con calma en estos instantes, en los que además reflexiona sobre el rumbo profesional que desea seguir.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

De lo más sincero, ‘El Pirru’ rompió el silencio ante las cámaras de televisión al ser cuestionado sobre Paula, revelando con quién se encuentra viviendo ahora la jovencita, que suele ser muy apegada a su familia. “Paulita está con el novio, está adolescente pero está viviendo y disfrutando mucho su vida y está pensando muy bien a qué se quiere dedicar…”, dijo en entrevista con el programa televisivo Ventaneando. “Yo creo que eso es fundamental, porque tomar decisiones así de pronto apresuradas te hacen que cambies de carrera, que no esté segura, entonces se está dando su tiempo para ver realmente qué es lo que quiere. Cuando sepa y esté como más consciente y más segura, seguramente brillará y hará una estupenda carrera o una estupenda vida…”.

En ese espacio, ‘El Pirru’ también despejó las dudas al referirse al novio de su hija, revelando qué opina de él y de la manera en que Paula ha logrado acoplarse a esta etapa en su vida, feliz de que todo marche de maravilla para los jóvenes. “Sí lo conozco, es un buen chavo, para mí lo fundamental es que la quiera, antes que nada que la quiera y la respete, entonces si se da esa ecuación yo realmente estoy muy tranquilo. Es un chavo que la quiere, que la respeta…”, agregó visiblemente tranquilo.

VER GALERÍA

Por si fuera poco, ‘El Pirru’ además destapó parte de las inquietudes que Paula tiene en estos instantes, en los que, según cuenta, ha sacado a relucir su vena artística, por lo que su novio ha sido el mayor apoyo para ella. “Están haciendo muy buen equipo, Paula se está involucrando mucho en la cuestión musical porque él es músico, entonces es otra faceta de su vida que está aprendiendo y que está muy contenta, entonces yo estoy muy contento por ellos también…”, explicó el exmarido de Mariana Levy, quien siempre trata de llevar su vida personal muy alejada de los reflectores.

¿Cómo es su actual relación con Ana Bárbara?

Antes de despedirse, ‘El Pirru’ respondió sin más rodeos sobre su actual relación con Ana Bárbara, con quien contrajo nupcias en 2006, y de la que se separó algunos años después. Y aunque ese episodio no fue sencillo para ambos, tras enfrentarse a la opinión mediática, recuerda cómo fue que la cantante asumió el rol de madre para sus hijos Paula y Emilio. “Ella los tomó cuando Emilio tenía ocho meses, entonces durante esos cinco años y un poquito más que estuvimos juntos, desde luego no solo fue una imagen materna sino fue en acción una madre para ellos y yo siempre le estoy muy agradecido y creo que mis hijos también…”. Finalmente, también ahondó en detalles de cómo marchan las cosas para los dos, pues además tienen un hijo en común, el pequeño José María, quien ya es todo un adolescente de 14 años. “Tenemos un hijo en común, acuérdate, entonces sí, todo el tiempo estamos no tomando decisiones pero sí intentado ver por el bienestar de la escuela, de cómo va, de qué le gusta. Él sí salió artista, ese sí, canta, baila, toca piano, toca batería, ese sí está como muy en esa dinámica…”, dijo.

VER GALERÍA