¡Sorpresa! Anette Michel brilla como presentadora en Hoy

Desde marzo pasado, cuando se dio a conocer la noticia de que Anette Michel había decidido dejar TVAzteca, la presentadora ha estado disfrutando su libertad laboral para visitar algunos programas en Televisa. Luego de aparecer en Montse & Joe y Netas Divinas en Unicable, esta mañana, brilló como conductora invitada de uno de los programas más icónicos del horario matutino en televisión abierta: Hoy. Para sorpresa de la audiencia de este programa, Michelle apareció al inicio de la emisión al lado del resto de los conductores estelares, quienes la recibieron con los brazos abiertos. Para la conductora no fue nuevo participar en este tipo de formatos, pues recordemos que por años estuvo al frente de Tempranito, el matutino donde conquistó al público en este horario, razón por la cual, durante su visita a Hoy se mostró como pez en el agua.

Guapísima, vestida de blanco, Anette fue presentada por Raúl Araiza con quien en el pasado ya había trabajado en el Tenorio Cómico: “Miren nada más qué placer es tener a una muy querida amiga conductora, etcétera: ¡Anette Michel!”, comentó El Negro al inicio de la emisión. La conductora aprovechó este momento para resaltar que, como si se hubieran puesto de acuerdo, Andrea Legarreta y ella iban coordinadas en cuanto al tono de sus atuendos: “Venimos del mismo musical”, situación que tampoco dejó pasar desapercibida Andrea Legarreta quien bromeó: “Nos pusimos de acuerdo, yo le dije: ‘¡Qué onda!, ¿qué te vas a poner mañana?’”, comentó entre risas, para luego, en un tono más serio decirle: “¡Bienvenida Anette!, nos vamos a divertir, preciosa, es un gusto tenerte aquí”.

Anette acudió al programa Hoy en lugar de Galilea Montijo quien se ausentará unos días de la emisión debido a que está en un viaje que realizó con motivo de su cumpleaños número 48. Por esta razón, Michel apareció a cuadro la mayor parte del tiempo y aunque algunos pensaron que sería la encargada de Las Estrellas Bailan en Hoy, en esta ocasión, fue Raúl Araiza quien presentó a las parejas que se presentaron este lunes. A través de las redes sociales del programa, el público mostró su agrado por la presencia de Anette en el matutino, quien también compartió varios detalles de su estancia a través de Instagram, donde le dedicó un mensaje a los conductores quienes la recibieron con los brazos abiertos: “Gracias por hacerme sentir en casa”, escribió al lado de una imagen junto a Andy Escalona, Martha Figueroa y Lambda García.

La presentadora aprovechó su presencia en el foro para posar para varias instantáneas que publicó en esta red social donde compartió frases como: “Feliz de compartir esta mañana con ustedes. Los quiero @programahoy”. Pero Anette no fue la única que recurrió a Instagram para dar detalles de su paso por Hoy, Andrea Legarreta también recurrió a este medio para agradecerle por su presencia en la emisión: “Preciosa, talentosa y encantadora. ¡Qué lindo tenerte en @programahoy querida Anette Michel te disfrutamos toda la semana”, escribió Legarreta quien anunció que la estaremos viendo en el matutino hasta el próximo viernes, una noticia que aplaudieron muchos de sus seguidores que les pareció una excelente idea la incorporación de Anette al matutino estos días.

¿Le interesa trabajar en Hoy?

En enero pasado, Anette le concedió una sincera entrevista a Mara Patricia Castañeda donde la periodista le preguntó directamente: “A ti, ¿te gustaría estar en Hoy?”, a lo que Michel contestó: “A mí me gustaría estar en donde la empresa quiera que yo esté. Mi sueño es trabajar, seguirme desarrollando, de verdad, ¿sabes qué es lo más bonito? (…) tengo muchas ganas de estar en un proyecto como cuando pasó en Tempranito, como pasó en Cuando seas mía, como pasó en MasterChef, en el que llegas a la junta y te dicen: ‘A ver, tengo este proyecto para ti’ y estar así de que se te hace agua la boca por estar en ese proyecto y decir, claro que sí y la lluvia de ideas, por supuesto que eso es lo que deseo, ¿en dónde?, no importa, ya no es una cuestión de empresas”.