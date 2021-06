¿Un nuevo amor? Mauricio Ochmann se deja ver junto a una guapa y misteriosa chica

Si algo caracteriza a Mauricio Ochmann es la discreción que mantiene sobre su vida personal, específicamente cuando se trata de asuntos ligados al corazón. Sin embargo, a poco más de un año de haberse separado de Aislinn Derbez, el galán de cine y televisión ha vuelto a encender las alarmas entre sus fanáticos, luego de que este fin de semana compartiera un vistazo de una escapada en la que se le puede ver muy bien acompañado por una guapa chica. Tras esta sorpresa que sido muy comentada, los rumores en torno a la posibilidad de un nuevo romance para el actor han cobrado fuerza, pues entre otras cosas, ambos han tenido constante interacción a través de las redes sociales.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Fue el pasado domingo cuando el intérprete de series como Pequeñas coincidencias o El Chema, presumió el especial instante de su paseo a bordo de una embarcación acompañado de la misteriosa mujer, una postal que dio a conocer en sus historias de Instagram, y que de inmediato fue retomada por sus seguidores. Cabe destacar que en la publicación, Mauricio se deja ver sonriente, mientras ella le da un abrazo y mira fijamente a la cámara, al mismo tiempo en que disfrutan de las cálidas aguas de Los Cabos, en Baja California, destino que al parecer lo ha llenado de total inspiración. “¿A dónde después?”, se puede leer en un emoji, sembrando así la incertidumbre de lo que pudiera estar ocurriendo en su corazón.

VER GALERÍA

Lo cierto es que fue el mismo Mauricio el encargado de poner fin a las incógnitas, revelando de una vez por todas la identidad de quien se dice es su nueva conquista, etiquetando a la chica en la fotografía, que incluso ella misma replicó en su cuenta de Instagram. Gracias a eso, hemos podido saber que la guapa mujer se llama Paulina Burrola, que es originaria del estado de Sonora y que se dedica al modelaje, además de desempeñarse como presentadora de televisión y cantante. Entre otras cosas, se sabe que en 2011 fue participante del certamen Nuestra Belleza México, siendo elegida para ser la representante de su estado, un logro que la impulsó por aquellos años para continuar dentro del ámbito.

VER GALERÍA

La cariñosa interacción de Mauricio y Paulina

En medio del revuelo que esta noticia ha provocado, Mauricio también se ha tomado un tiempo para comentar algunas de las fotografías en las que Paulina se deja ver hermosa, como la publicada hace apenas algunos días, en la que Ochmann agregó unos emojis con carita de corazón, detalle al que ella ha correspondido dando respuesta al galán de la misma manera. Como era de esperarse, los usuarios han estado muy pendientes de estas interacciónes, las cuales se comenzaron a dar a finales del mes de mayo, cuestionando incluso al intérprete sobre lo que está ocurriendo, aunque hasta el momento él no ha dado ninguna declaración al respecto.

Por supuesto, algo que también saltó a la vista, es que tanto Paulina Burrola como Aislinn Derbez se siguen en redes sociales, por lo que no se sabe de qué manera se han dado las cosas a lo largo de estos meses, en los que Mauricio ha dejado claro el gran afecto y cariño que tiene por su ex, con quien además tuvo la dicha de tener una hija, Kailani. “La verdad es que yo me siento muy afortunado, con las dos mamás de mis dos hijas tengo una relación increíble, las adoro, nos queremos mucho y bueno, siempre lo mejor por las hijas, ¿no?”, aseguró el actor meses atrás, en entrevista con el programa televisivo Sale el Sol.

VER GALERÍA