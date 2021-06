Erik Hayser dedica un cariñoso mensaje a sus amigos Maite Perroni y Alex Speitzer

Las últimas semanas los nombres de Maite Perroni y Alejandro Speitzer han acaparado los titulares por diferentes motivos; sin embargo, dentro de su círculo más cercano poco se presta atención sobre estos temas, así lo demostró Erik Hayser quien, hace unas horas, les dedicó un cariñoso mensaje en el que destacó su calidad humana como compañeros de trabajo, pero resaltó más su amistad. Mientras los medios publican notas relacionadas a su vida sentimental, tanto Maite como Alex se encuentran trabajando en las grabaciones de la segunda temporada de Oscuro Deseo, donde justamente comparten créditos de Erik Hayser quien no dudó en hacer público el cariño que les tiene.

Con una imagen en la que aparecen los tres, el prometido de Fernanda Castillo les escribió: “Coincidir en el set con Maite Perroni y Alejandro Speitzer es un gusto enorme. Coincidir con ellos en la vida es una bendición”, este mensaje provocó la reacción de 39 mil de sus seguidores, entre ellos Speitzer, quien le comentó: “Te quiero carnal, que el camino nos siga uniendo”. Erik no fue el único que aprovechó las grabaciones de Oscuro Deseo para escribir mensajes dedicados a sus compañeros, pues Alex también le dedicó un mensaje a Maite: “Se nos van los días de rodaje, si les contara lo bonito que es tener a esta mujer de compañera”.

En esta semana, esta es la segunda publicación de Alex Speitzer, la primera fue la cariñosa respuesta que le hizo a Ester Expósito quien salió en su defensa: “Lo que has escrito ha sido un abrazo al alma. Eres una mujer ejemplar y maravillosa en todo sentido. Agradezco las palabras con las que me defiendes; el cariño, admiración y respeto es mutuo. Infinitas gracias por estar”, le escribió el actor a la española quien en sus historias en Instagram lo describió como: “Alejandro, una de las personas más maravillosas, generosas, amables, trabajadores y humildes que he conocido en mi vida. Los que están o hemos estado cerca de él lo sabemos”.

Por su parte, Maite Perroni también reapareció en redes esta semana cuando escribió un revelador mensaje haciendo referencia a su red de contención que la estado apoyando, luego de que se vio envuelta en la polémica de la separación entre la actriz Claudia Martín y Andrés Tovar: “Cuando brillas y parece que todo está bien, siempre hay quienes quieren alimentarse de ese brillo; resulta conveniente, pero cuando la sombra llega, son muy pocos los que iluminan tu camino”, escribió la actriz quien ha sido el único post que ha realizado desde que comenzó la polémica.

El trabajo, el mejor aliado para Maite y Alex

Alejados de las especulaciones, Maite Perroni y Alejandro Speitzer se encuentran entregados a las grabaciones de la segunda temporada de este proyecto con el que tuvieron excelente aceptación en la primera entrega, fue tal el éxito, que Netflix no dudó en producir la segunda parte de este proyecto donde, además de Erik Hayser, aparece Jorge Poza. Ha sido la excelente química que se creó entre todo el elenco lo que ha provocado que se creen grandes amistades, para prueba la cariñosa felicitación que, en enero pasado, le dedicó a Alex Speitzer por su cumpleaños: “Que los años pasen y sigamos aquí. Te adoro”.