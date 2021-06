Marimar Vega habla por primera vez de los rumores de infidelidad: ‘No me afectan, porque no son verdad’ La actriz abrió como nunca su corazón con la prensa y también tocó el tema de la maternidad, una etapa que no tiene prisa por vivir

Prácticamente desde que nació, Marimar Vega, hija del fallecido Gonzalo Vega, está acostumbrada a vivir frente a los reflectores; sin embargo, ahora que vive en primera persona los señalamientos que, en ocasiones carecen de veracidad, la actriz ha sabido sortear con maestría todas las especulaciones en torno a su vida personal que en ocasiones se publican en la prensa. En ese sentido, la actriz fue cuestionada por varios medios de comunicación sobre lo último que se dijo de sobre las posibles causas con el actor Horacio Pancheri con quien confirmó su ruptura a finales de enero, a través de un comunicado de prensa.

Aunque en aquel momento la actriz dejó claro que fue ella quien tomó la iniciativa de terminar: “Este mensaje es para comunicar que tomé la decisión de terminar mi relación con Horacio, convencida de que lo mejor es tomar caminos separados”, escribió en aquel comunicado, en los últimos meses, se especuló sobre que la razón de su ruptura tuvo que ver con una infidelidad de parte de ella, una situación por la que fue cuestionada y de la que, por primera ocasión habló: “Esas cosas no me afectan, porque no son verdad, ya no vale la pena (hablar)”, dijo tajante a Venga la Alegría cuando la cuestionaron sobre este tema.

Marimar dejó claro que no pretende caer en provocaciones de algunos medios de comunicación que usan narrativas falsas para vender y explicó cómo ha logrado hacerlo: “Ya estoy acostumbrada, ya saben, la verdad, es que también eso es parte de todo, ya no me engancho y uno sabe quién es, uno sabe la verdad, creo que uno ahora habla mucho de espiritualidad y creo que la espiritualidad solo se habla con congruencia y yo trato de ser congruente con lo que digo, con lo que soy”. La actriz aseguró que atraviesa por una etapa muy linda de su vida: “Llevo muchos años trabajando en mí, tratando de ser feliz con lo que hay y no con lo que no hay, estando muy agradecida, pasan cosas en mi vida hermosas, estoy rodeada de gente preciosa, tengo un trabajo que amo”.

La prensa también quiso saber más sobre la supuesta relación que tiene con el fotógrafo Jerónimo Rodríguez, un noviazgo del que hasta ahora no ha compartido nada en redes, ni con la prensa, aunque admitió que su corazón sí tiene dueño, pero no quiso dar más detalles: “Mi novio, es mi novio y no les voy a contar nada”, respondió. De lo que sí quiso hablar es de la maternidad y de qué piensa sobre esta etapa: “Yo tengo ya como muy acomodado que la mujer no tiene que ser mamá para sentirse realizada en la vida, y si yo decido no tener hijos, porque no quiero y si decido que sí, pues ojalá sea”.

No quiere presión de ningún tipo

Tras reconocer que atraviesa por una linda etapa en su vida, Marimar reafirmó que no pretende ser presa de la presión de ningún tipo, razón por la que, a manera de prevención, congeló sus óvulos hace un par de años, para no apresurarse a tomar una decisión: “Obviamente, tengo 37 años, yo y congelé mis óvulos, así es que tampoco tengo prisa. Hace mucho, hace como 2 años, porque no quiero presión en ningún nivel, entonces, pues ahí están, si algún día los necesito, yo creo que la tecnología hay que usarla a nuestro favor, mientras se pueda y sobre todo, no tomar decisiones apresuradas porque no las tomaste a tiempo”, comentó la actriz en este encuentro con la prensa.