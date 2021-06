Acabó el misterio, Geraldine Bazán confiesa que ya tiene novio

Lo que ocurre en el corazón de Geraldine Bazán ha sido un misterio entre sus fanáticos a lo largo de mucho tiempo, pues la actriz ha sido muy reservada sobre su vida sentimental, siempre que la prensa la cuestiona al respecto. Sin embargo, se ha tomado un tiempo para hablar como pocas veces lo ha hecho, al revelar que en este momento, se encuentra disfrutando de una relación sentimental. Recordemos que hace un tiempo, la intérprete y Gabriel Soto pusieron punto final a su romance, enfocándose de lleno en permanecer cercana a su familia y asumiendo nuevos retos profesionales, por lo que ahora, también se ha dado una nueva oportunidad al amor, en el que ha definido como uno de los mejores periodos de su vida.

Tan amable como suele ser, Geraldine conversó para el programa de Pinky Promise, en YouTube, espacio en el que respondió algunas preguntas de los seguidores, entre ellas si en este momento se encuentra saliendo con alguien, a lo que contestó sin más rodeos. “Sí, ando saliendo con alguien, muy contenta, la verdad…”, dijo sonriente. Ante la incertidumbre, la estrella de telenovelas también fue cuestionada sobre si su galán era parte del medio, una duda que despejó ante la curiosidad de su entrevistadora. “No, afortunadamente…”, agregó sin ahondar en más detalles, dando muestra de la enorme estabilidad que hoy prevalece en su vida, algo de lo que sin duda se siente enteramente orgullosa.

Por si fuera poco, en otro instante de la charla, Geraldine se mostró muy transparente con el público que no perdió detalle de la transmisión, específicamente cuando alguien le preguntó si le gustaría o no volverse a casar. “No sé, la verdad es que creo en el amor, definitivamente, hoy, mañana y siempre, pero no sé. Esta cuestión de casarse por la boda y por eso, yo ya lo viví, está increíble y todo, pero creo que el casarse, una fiesta, no es lo mismo que un matrimonio…”, explicó la protagonista de melodramas, haciendo evidente la madurez con la que hoy asume los procesos en los que muchas veces se involucran las parejas.

Al sincerarse sobre el matrimonio, Bazán dio detalles de cómo se encuentra emocionalmente, descartando que llegar al altar de la mano de su galán sea por el momento una de sus prioridades. “La verdad es que ahorita estoy súper en paz, tranquila, como (que) estoy viviendo absolutamente todas las etapas de mi vida, así que nunca digas nunca pero pues sería lindo, pero tampoco es algo que estoy buscando la verdad, y no lo haría… si uno quiere fiesta puede hacer fiesta en cualquier momento, no necesitas casarte…”, dijo determinante y visiblemente tranquila, haciendo énfasis en lo importante que es para ella ver las cosas desde esa perspectiva.

¿Cómo debe ser la relación con su pareja?

Al abordar los temas del corazón, Geraldine también resaltó los aspectos importantes que deben prevalecer en una relación de pareja, algo que tiene muy claro en este momento, en el que todo parece marchar de maravilla para ella. “Empatía, lo que te decía: ‘Vamos juntos, ni uno es más que otro, o sea, vamos juntos, me impulsas, te impulso, te apoyo, estamos en los momentos complicados, estamos en los momentos felices y crecemos juntos’…”, explicó la actriz, muy segura de lo que hoy busca en un compañero. “Realmente esa es como la definición de una pareja…”, agregó sonriente.

Lo cierto es que Geraldine se encuentra plena, pues a la par ha tenido la dicha de desempeñar la faceta que más le apasiona, la de mamá de dos niñas, Elissa Marie y Alexa Miranda, a quienes ha guiado con sus mejores consejos a lo largo de estos años, dispuesta a hacer de ellas mujeres capaces e inteligentes, un compromiso que sin duda ha cumplido al pie de la letra. Para muestra, el reciente logro de la mayor de sus hijas, a quien ha apoyado en conquistar su sueño como actriz, algo que la llena de enorme felicidad.

