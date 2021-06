Muy cercanos y tomados de la mano, ¿será este el nuevo novio de Eiza González?

La vida sentimental de Eiza González ha despertado mucho interés entre sus fanáticos, sobre todo a lo largo de estas semanas, en las que la actriz ha sido captada en compañía de un galán. Como era de esperarse, tal acontecimiento ha dado pie a que los rumores de un nuevo romance cobren fuerza, pues entre otras cosas, comenzaron a circular fotografías de paparazzi en donde se les ve disfrutado de un paseo, mismas que han hecho evidente la cercanía que mantienen. Pero, ¿quién es el guapo chico con el que ahora se relaciona a la estrella? Se trata, nada más y nada menos, que del jugador profesional de lacrosse, Paul Rabil, con el que además, se dice, la exitosa intérprete se fue de fiesta por la ciudad de Los Ángeles semanas atrás.

Hasta el momento, la actriz no ha reaccionado sobre lo que se comenta, pero los detalles de sus movimientos han sido reportados con puntualidad, luego de que Eiza se tomara unos días para pasear junto a Paul por Boston, en donde su presencia no pasó por nada desapercibida. “Entraron juntos al campo de entrenamiento en Massachusetts para desayunar, ya que él tenía un juego al día siguiente”, declaró una fuente a la publicación Page Six, versiones que de inmediato encendieron las alertas sobre lo que pudiera estar ocurriendo en el corazón la mexicana. Cabe destacar que Paul es parte del equipo de lacrosse Boston Cannons, en donde juega identificado con el número 99.

A la par de la atención mediática que ha acaparado este rumor, también han comenzado a circular fotografías en donde se les puede ver a los dos de paseo, instantáneas en las que la actriz y el atleta se perciben sonrientes, compartiendo abrazos mientras disfrutan de su caminata, en la que incluso aprovecharon para tomarse de la mano. Según la publicación antes citada, esta escapada se dio en California el pasado miércoles, mientras se dirigían a cenar a un restaurante en la zona de Venice, en Los Ángeles. De hecho fue en esa misma ciudad en donde la pareja fue captada en días anteriores durante la lujosa fiesta organizada por el multimillonario Jamie Reubens, quien celebró sus 34 años. “Estaba claro que son pareja, y han estado saliendo por un tiempo”, dijo una fuente a Page Six.

La interacción de la pareja en redes

Mientras las noticias en torno a un posible romance, -hasta ahora no confirmado por ninguno de los dos-, van tomando fuerza, la interacción entre Eiza y Paul en redes sociales ha sido evidente, lo que para muchos es una prueba más del cariño que los une. De hecho, Paul subió a Instagram un clip en el que se le puede ver platicando con otros jugadores, luciendo un atuendo que llamó mucho la atención de la actriz, quien en tono simpático se tomó el tiempo para escribir: “No es de extrañar que no pude encontrar mi sujetador deportivo #setevemejorati”, dijo la estrella, quien de inmediato recibió la respuesta del jugador. “Es la diferencia entre esta y la última temporada, para serte sincero”, dijo.

Lo cierto es que mientras Eiza ha sido ligada sentimentalmente en el pasado con otros galanes, como en su momento ocurrió con el actor Timothée Chalamet, se sabe que Paul se divorció en 2017 de Kelly Berger, quien de igual manera es jugadora de lacrosse, y con la que estuvo casado por tres años. Hasta el momento, los representantes de ninguno de los dos han accedido a las peticiones de los medios estadounidenses, ansiosos por conocer más afondo la situación entre ambos.

