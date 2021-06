En ¡HOLA!, Elizabeth Gutiérrez en su entrevista más esperada y reveladora

Después del duro momento que vivió la familia de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, en octubre del 2020, cuando su hijo Christopher sufrió un accidente que cimbró a todos en casa, la actriz posó en exclusiva para ¡HOLA!, en un entrañable reportaje, disponible en la edición impresa de esta semana, donde por primera ocasión aparece con sus hijos, Kailey y Christopher, donde, entre otras cosas, nos habló de la gran conexión que tiene con ellos, del excelente trabajo que realiza William como papá y del futuro de sus hijos quienes a su corta edad ya han comenzado a mostrar sus inquietudes: Christopher por el beisbol, deporte al que quiere dedicarse de manera profesional y Kailey quien, según contó Elizabeth, le ve mucho talento actoral.

Por primera ocasión, Elizabeth describió lo que ocurrió el día en que su hijo, quien en las imágenes del reportaje luce muy recuperado, sufrió el accidente: “Él se quedó a dormir en casa de un amigo. Al día siguiente, en la mañana, le dije que ya iba a por él, pero me pidió un rato más. Y se lo permití. Me llamó a las horas y me dice: ‘Mami, I messed up my life (Destruí mi vida). Tengo que ir al hospital”, recordó. La actriz confesó lo que sintió en ese instante: “Mi cuerpo se derrumbó. No tuve que decirle nada a William. Con mi expresión, lo dije todo. Los 15 minutos que tardamos en ir a casa de su amigo han sido los más largos que he vivido en mi vida. ¡Ahora pienso que qué fortaleza tuvo nuestro hijo para llamarnos! Él nos marcaba y decía: ‘Mami, apúrense. Tenemos que ir al hospital”.

Elizabeth Gutiérrez, contó que cuando llegaron al lugar de los hechos, la imagen la impactó: “Llegamos y había tres ambulancias, policía… Doy gracias a Dios, porque cuando llegué, él ya estaba dentro de la ambulancia. ¡No lo vi en el piso!”. La actriz relató cómo fue que Christopher sufrió el accidente: “Él manejó un carrito de golf al que no estaba acostumbrado. Iban tres niños y era inestable. No iba rápido, pero cuando tuvo que dar un giro a la derecha se le volteó y le arrastró por todo el concreto. Él quería que fuera con él en la ambulancia, por el Covid no nos dejaron. Lo llevaron primero a un hospital y luego lo transportaron en helicóptero a otro”. Aunque la escena se veía muy aparatosa, por fortuna no pasó a mayores: “¡Cuando le vi la pierna! -en este instante, Elizabeth Gutiérrez no puedo evitar llorar- Cuando nosotros llegamos al hospital, le estaban haciendo más pruebas. Tenían miedo de que se hubiera golpeado la cabeza o roto un hueso. ¡Gracias a Dios no le ocurrió nada de esto!”.

Sobre cómo vivió William Levy esta situación, la actriz detalló: “William no dormía. Y yo, como madre, me moría por dentro. Cada vez que entraba en cirugía, yo oraba y lloraba en una esquina. Durante seis meses, hemos ido a terapia todos los días. Él no podía doblar su rodilla y ahora… ¡ya la flexiona!”. Elizabeth contó que William se ha convertido en el principal apoyo emocional de su hijo: “William, como papá, ha sabido hablarle para darle esa fuerza y seguridad en todo iba a estar bien. ‘Eres un campeón, dale’. Eso le ha ayudado muchísimo. Ahora que William está trabajando en Colombia, si Christopher se pone un poco down, llama a William y él le da ánimos”, dijo.

El apoyo incondicional de su hermana

Sobre cómo vivió Kailey el accidente de su hermano, Elizabeth comentó: “Fue traumático para ella. Son muy apegados. Kai respondió el teléfono cuando Christopher me marcó. Todo el camino iba gritando: ‘Mi Toty, mi Toty’. Sin embargo, ya vamos a salir de esto, porque él está fuerte y feliz”. Sobre su hija, a quien en esta sesión de fotos se mostró muy artística, la actriz reconoció su talento y sus ganas de seguir sus pasos: “Lo disfruta. La veo en esto y yo lo que quiero es que sea feliz. ¿Cómo le voy a decir no a algo que también es mi pasión? No puedo más que enseñarle todo lo que yo he aprendido en mi carrera, dirigirla, cuidarla”, comentó. No te pierdas la entrevista completa y el resto de las fotos en el reportaje disponible en la edición impresa de ¡HOLA! esta semana.