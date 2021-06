América Guinart y la amorosa felicitación de cumpleaños a la ‘reina’ de su familia: su mamá

En medio de una de las etapas más plenas de su vida, América Guinart se viste nuevamente de manteles largos, esta vez, por el cumpleaños número 80 años de su mamá, doña Amelia a quien felicitó con en Instagram con una entrañable imagen, captada el día de la boda de Camila Fernández y Francisco Barba, en la que resalta la belleza de las tres generaciones. Recientemente, la exesposa de Alejandro Fernández confesó en entrevista con el programa Ventaneando que las recientes bodas de sus hijos Alejandro y Camila y la llegada de su nieta Cayetana la ha hecho replantearse el hecho de volverse a casar con su novio, desde hace 8 años, Álvaro Favier.

Con una foto en la que se les ve guapísimas, ambas vestidas de rojo, al lado de Camila quien aparece feliz con su vestido de novia, América Guinart escribió: “Hoy cumple 80 años la reina de esta familia. La que me dio la vida, la que me dio el ejemplo de ser una madre excelente, la que es la mejor abuela, la persona con la que siempre cuentas, las que emana amor para todos… la disciplinada, la que te enseña en todos sentidos, la que parece de 40. ¡Te amo mamita que cumplas otros 80 más!”, escribió la tapatía quien dejó claro que el lugar tan importante que le da a la familia es un claro ejemplo de los valores que le inculcó su mamá.

Siempre en fechas importantes como esta, América Guinart suele dedicar especiales mensajes a sus seres queridos, como lo hizo en diciembre pasado, cuando posteó una entrañable publicación a sus papás por su aniversario de bodas: “Hoy este par de ángeles que me dio la vida cumplen 52 años de casados. Doy gracias a Dios por tenerlos y porque cada día me dan un amor inmenso e incondicional. Los amo. Feliz aniversario, que Dios los deje cumplir muchos más sanos y felices”, escribió al lado de una imagen de ellos quienes, por cosas del destino, se conocieron gracias a don Vicente Fernández, quien fungió como su Cupido.

Según reveló América hace unos meses, fue el Charro de Huentitán quien los presentó: “En su juventud cantaban juntos en la televisión, eran buenos compañeros, mi mamá biológica (Amelia) y mi papá postizo (mi papá Vicente). El destino lo llevó a él a presentarle a ella a quien sería su esposo, mi papá biológico (Roberto). Hasta la fecha tienen un lindo matrimonio. Ahora mis hijos pueden ver fotos de sus abuelos cantando juntos en su juventud cuando seguramente jamás imaginario que, en el futuro, sus hijos se casarían (Alejandro y yo) que ellos compartirían los mismos nietos (Alex, Camila y América) Destino, historias, coincidencia”, escribió el año pasado la tapatía en su cuenta de Instagram con una foto de don Vicente y su mamá en la época en la que compartían escenario.

¿Será la próxima en llegar al altar?

Hace unos días, América Guinart confesó a Ventaneando que, luego de muchos años de relación se ha replanteando la posibilidad de llegar nuevamente al altar y así lo explicó: “En una época de mi vida pensé que me quería casar, después, no estaba segura de dar este paso y vi que mis hijos empezaron a entrar a una edad en la que ya no era una opción para mí casarme y quise pasar con ellos la adolescencia; pero ahora que se casó Camila, que se casó Alex, no creo que América se me casé pronto, pero igual tengo que contemplar de qué manera rehacer mi vida y sí, me estoy replanteando esa idea, pero todavía estoy en un punto donde no puedo contestar eso, porque no sé qué quiero”, detalló.