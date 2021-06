'Es parte fundamental', Silvia Navarro agradece el apoyo del papá de su hijo

Con plena ilusión, Silvia Navarro abraza este momento en el que todo transcurre de manera muy estable, no solo a nivel personal, pues en lo profesional, su reciente participación en la telenovela La Suerte de Loli, le dio la oportunidad de consolidar un éxito rotundo en este género, el cual retomó tras un tiempo de haberse alejado de los melodramas. Ahora, la estrella está lista para decir adiós a esta aventura, con la transmisión del último capítulo de esta historia de Telemundo el próximo 21 de junio. Lo cierto es que este reto también tomó un gran significado para ella, pues la realización de su personaje implicó que grabara fuera de México, por lo cual contó con el apoyo incondicional de sus seres queridos, en especial del padre de su hijo León, quien es muy cercano al pequeñito.

Con la sinceridad que la caracteriza, Silvia habló de lo imprescindible que fue contar con el respaldo de los suyos, lo que sin duda le permitió lograr lo que no habría podido conseguir de otra manera, algo que la hace sentir plenamente orgullosa. “Tengo la fortuna de contar no solamente con mi familia, que son mi primer apoyo, incluido el papá de mi hijo, que es parte fundamental para poder hacer las cosas…”, dijo la actriz en una entrevista concedida a People en Español, refiriéndose a Gerardo Casanova, con quien mantiene un lazo de cordialidad, con la finalidad de brindar estabilidad y armonía a su hijo.

Lo cierto es que todo marcha sobre ruedas para Silvia, durante esta etapa en la que por supuesto también ha habido más personas que estuvieron dispuestas a tenderle una mano, tanto colaboradores cercanos como amigos. “Gracias a ellos es que pude moverme, porque obviamente las jornadas laborales en los proyectos de televisión son de muchas horas, y si no hubiera tenido la fortuna de la ayuda a mi alrededor me hubiera sido imposible…”, expresó, sin olvidar reconocer lo importante que fue para ella recibir los buenos deseos de su público, que siguió muy de cerca este proceso que ha sido del todo enriquecedor. “No hubo un solo día que yo no recibiera detalles en el foro, mensajes… Hoy por hoy me entero de la historia y la sufro y la vivo gracias a ellos…”, dijo la estrella de sus fans, a quienes agradeció rotundamente por la dicha de poder vivir este instante de una manera muy especial.

El día que confirmó su regreso a la soltería

A lo largo de los años, Silvia Navarro ha consolidado una de las carreras más exitosas en el espectáculo, razón por la cual su entorno personal ha despertado mucho interés. Y aunque la actriz ha sido muy reservada con los detalles ligados a este aspecto tan privado, no dudó en abrir su corazón al ser cuestionada por sus fanáticos sobre su estatus sentimental, por aquellos días en que corrían rumores de una separación. “No, no ando con nadie. Ni novia ni novio, tranquilos, pero cuando ande con alguien supongo que se enterarán”, dijo la intérprete en redes sociales, a penas a medios de mayo de 2020, poniendo fin de una vez por todas a la incertidumbre.

Desde ese entonces, la vida sentimental de Silvia ha dado pie al surgimiento de algunos rumores, como cuando circularon versiones de un supuesto romance con Osvaldo Benavides, debido a la gran química que ambos mostraron en pantalla, pues recordemos que los dos fueron pareja en la ficción, aunque en la realidad solo son muy buenos amigos. Así, la estrella pone punto final a un importante logro en su carrera, dispuesta a conquistar nuevas oportunidades profesionales de las que seguramente, muy pronto, tendremos noticias.

