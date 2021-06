En plena recuperación, Toño Mauri sufre una caída: ‘No tengo nada roto’

En medio de la excelente racha que está viviendo Toño Mauri quien, a principios de mayo cumplió el sueño de entregar a su hija Carla Mauri en el altar, y hace unos días por fin regresó a nuestro país, el actor enfrentó en días pasados una nueva prueba al sufrir un tropiezo que le provocó una leve lesión en el rostro y del que, por fortuna, se encuentra bien. En entrevista con el programa Sale el Sol, el actor dio detalles de la caída que sufrió hace un par de días mientras caminaba, según explicó, su cuerpo todavía se encuentra debilitado por permanecer tantos meses en cama.

Mostrando la herida que le provocó este incidente, Mauri contó: “Hace dos días me caí, sí caray, me tuvieron que dar aquí (en la ceja) unos puntitos, tropecé con el pie derecho o sea se clavó en el piso y yo me fui para adelante, no tengo el suficiente peso de sostenerme”. Toño reveló que debido a la caída acudió al médico para descartar que las lesiones hayan provocado un daño mayor: “Conforme está pasando el tiempo mis nervios y mis músculos se van activando, entonces, alcancé a caer de lado, de moverme de lado y con la cabeza pegué en el piso y me abrí aquí y un poquito la cadera me dolió, me hicieron pruebas, no tengo nada roto”, dijo.

Tras dejar en claro que la caída no pasó a mayores, Toño Mauri adelantó que, en las últimas semanas ha estado trabajando en el libro donde contará su experiencia tras sufrir varias complicaciones derivadas por Covid-19: “Se acercó conmigo una persona que ya ha hecho varios libros y que ha hecho libros de amigos míos y platicando con él me gustó mucho la manera en que él se entendía conmigo y empecé contando la historia y la captó muy bien, captó perfectamente cómo es el sentido de un testimonio como éste, cuáles son las cosas importantes que hay que denotar y estamos en el proceso”, adelantó el actor quien está muy contento con la forma en la que se contará su historia.

Aunque todavía no tiene fecha de lanzamiento, Toño Mauri reveló que el proceso creativo del libro va muy adelantado pues ya terminó de dar su testimonio, por lo que pronto tendrá en sus manos el borrador: “Ya acabaron las entrevistas, ahora, él ya se pone a escribir, me va a mandar los ensayos y si todo sale bien, en dos o tres meses, debemos estarlo empezando a editarlo y a hacerlo. Cualquier persona que pase por algo así, ayuda mucho a que, el que lo pueda leer o el que lo quiera leer, pueda encontrar una solución a algo que esté pasando”, comentó en esta conversación donde, a pesar de su lesión en el rostro, se mostró muy contento.

Su esperado regreso a México

Luego de la intensa batalla que libró en contra las complicaciones por el Covid-19 que lo mantuvieron más de 8 meses hospitalizado en Miami y por las cuales requirió un doble trasplante de pulmón, el pasado 29 de mayo, a través de su cuenta de Instagram, Toño Mauri anunció que por fin estaba de regreso en casa: en México. Feliz de poder regresar al país que lo vio nacer, compartió una conmovedora imagen en la que aparece con su hijo Antonio Mauri, arribando a su casa, un lugar que no había pisado desde que la familia decidió pasar el confinamiento en Florida: “Llegando a México, gracias Dios”, escribió como descripción de la imagen donde aparece un letrero realizado con globos metálicos con la leyenda: “Bienvenido Toño”.