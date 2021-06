Ester Expósito de Alex Speitzer: 'Merece lo mejor que haya en el mundo y yo lo apreciaré y admiraré siempre'

Después de que ¡HOLA! diera a conocer la noticia de la inesperada ruptura de Ester Expósito y Alex Speitzer, luego de dos años de noviazgo, la actriz rompió el silencio, a través de su cuenta de Instagram, con un post en el que defendió al actor de los señalamientos que publicó, este martes, una revista de circulación nacional. Como pocas veces, Ester Expósito recurrió a sus redes sociales para desmentir la información sobre las supuestas razones de su ruptura con el mexicano. Aunque los actores no han hecho ningún pronunciamiento sobre su vida sentimental, la semana pasada, se encontraron en un evento organizado por Bvlgari, en Milán, la lujosa marca de la que ambos son embajadores, donde se les vio amables y cercanos. Siempre discreta con los asuntos de su vida personal, en esta ocasión, la española alzó la voz ante la difamación de la que, según dijo, está siendo víctima Alex.

A través de una historia, la actriz escribió: “Me parece lamentable la información absolutamente falsa y cruel que se ha dado en un medio de comunicación (si se le puede llamar así) sobre Alejandro y lo que ha sido mi relación con él. Jamás dedicaría ni un segundo a desmentir algo como esto si no fuera porque está llegando a repercutir en la rutina diaria de Alejandro, una de las personas más maravillosas, generosas, amables, trabajadoras y humildes que he conocido en mi vida. Los que están o hemos estado cerca de él lo sabemos”, se lee en la primera parte de su mensaje. Por último, Ester aseguró siempre le guardará respeto y admiración al mexicano: “Sólo se merece lo mejor que haya en el mundo y yo le apreciaré y admiraré siempre, independientemente, de que sea mi pareja o no”, posteó.

Además de este texto, Ester finalizó con otra historia en la que escribió, en mayúscula y con letras rojas: “Más respeto y profesionalidad”, se lee a modo de llamado a los medios a no difundir información al margen de la realidad. Ester Expósito decidió romper el silencio respecto a su relación con Alejandro, luego de que el actor fuera cuestionado sobre este tema a su llegada a la Ciudad de México, proveniente de España. De acuerdo con imágenes, transmitidas esta tarde en el programa Ventaneando, a su arribo al aeropuerto de la capital del país, el reportero quiso conocer su reacción ante esta reciente publicación; sin embargo, el actor comentó en un tono muy amable: “No voy a comentar nada”.

La difusión de esta información tomó por sorpresa a los involucrados; pues, mientras Alex se encuentra aquí, en nuestro país, grabando la segunda temporada de la serie Oscuro Deseo, Ester participa con mucho éxito en el Festival de Cine de Málaga, desde donde publicó el mensaje con el que defendió a Speitzer, con quien todavía se sigue en redes sociales, una clara señal de que su relación terminó de manera amistosa. Tal como lo demostraron en Milán, la semana pasada, cuando, durante el lanzamiento de la nueva colección de Bvlgari, al momento de coincidir, se saludaron cordialmente y hasta accedieron a posar juntos.

Su historia de amor

Ester Expósito y Alex Speitzer protagonizaron una de las historias de amor más mediática de los últimos tiempos. Los actores se conocieron en España, durante la filmación de la serie Alguien tiene que morir, proyecto dirigido por el mexicano Manolo Caro quien, según se sabe, fungió como Cupido de la pareja. Los actores hicieron público su noviazgo a finales de 2019, a partir de ese momento, utilizaron sus cuentas de Instagram para intercambiar romántica imágenes y muestras de cariño, comportamiento que terminó el pasado 21 de enero, cuando Ester Expósito hizo el último posteo dedicado a su novio, con motivo de su cumpleaños número 26. En aquella ocasión, la española describió al mexicano como un ser “único e irrepetible”.