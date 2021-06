¿Vuelve Lucero a las telenovelas?

Más allá de ser una exitosa cantante, Lucero ha dado muestra de que su talento no tiene límites, por tal motivo otra de las facetas en las que más ha destacado es la actuación. Sin embargo, tiene ya algunos años que la también llama Novia de América se alejó del mundo de las telenovelas, aunque sus fieles fanáticos recuerdan con mucho cariño ese momento, anhelando un pronto regreso de su estrella a las pantallas. Y mientras la intérprete tiene muy claros los requisitos para volver a la televisión, ha surgido un nuevo rumor que ha acaparado la atención, pues se ha dicho que el productor de melodramas, Nicandro Díaz, ha tenido con ella un acercamiento, pues desea que sea ella quien protagonice su próxima historia.

En medio de la incertidumbre que tal versión ha generado, algunos reporteros se encargaron de conversar con Díaz, a quien le han preguntado directamente si es verdad que ha buscado a Lucero, parar abrir así la posibilidad de su regreso a la pantalla chica. “Pues sí, sí ha habido pláticas, pero pues todavía no hay nada, no se ha concretado nada, no tenemos ninguna noticia al respecto todavía…”, aseguró el productor, declaraciones retomadas por espacios como el programa televisivo Despierta América. Cabe destacar que Lucero cuenta con una amplia trayectoria en las telenovelas, tras haber protagonizado éxitos como Lazos de Amor, Mi Destino Eres Tú, Soy Tu Dueña o Por Ella Soy Eva, del año 2012, tan solo por mencionar algunas.

A lo largo de la conversación, y manteniendo la discreción en torno a su nuevo proyecto, Nicandro Díaz fue cuestionado sobre lo que pudiera faltar para negociar con Lucero, y convencerla así de participar en la historia, a lo que respondió sin más rodeos. “Pues todo lo que se tiene que hablar, negociación, ya te imaginarás…”, dijo sin ahondar en más detalles. Eso sí, el realizador, que ha trabajado por varios años en Televisa, reveló cuales fueron las impresiones que tuvo la guapa intérprete ante la propuesta de esta nueva telenovela, de la cual ya ha confirmado algunos nombres. “Le gusta el proyecto, pero eso no quiere decir que ya lo haya aceptado…”, expresó de manera puntual.

El requisito de Lucero para volver a las telenovelas

Por ahora, Lucero no se ha pronunciado sobre un próximo regreso a las pantallas, aunque anteriormente sí ha hablado con toda claridad sobre lo que necesita para aceptar un proyecto y dar continuidad a su trabajo como actriz. “Necesito una historia que me atrape, una historia que me enamore, que yo lea una sinopsis, unos libretos y un guion y que yo diga: ‘Este es un melodrama que yo quiero hacer, este un personaje en donde me veo reflejada, en donde siento que hay matices para poder trabajar con ellos, para poder transmitirle al público, para poder traspasar la pantalla…”, aseguró en febrero pasado a través de su canal en YouTube, en su serie titulada Mucho qué contar.

Lo cierto es que para Lucero actuar es una profesión que disfruta al máximo, pues tiene muy presente la responsabilidad que eso implica, a la hora de transmitir emociones y expresarse a través de los personajes. “Para mí es una pasión la actuación, y la verdad es que disfruto tanto hacerlo que no me gustaría actuar en una historia o en un personaje y que no me sintiera cómoda y que no me sintiera emocionada todos los días por ir a hacerlo…”, señaló, tomando el curso de las cosas con mucha paciencia. “Ya llegará porque no hay prisa, yo siento que todo lo que sucede llega en el momento perfecto, y es perfecto, y ya llegará una gran telenovela, un gran melodrama o una gran historia, yo no sé si sea para una serie, como ahora se están haciendo muchísimas, en donde yo pueda sentirme plena como actriz…”, dijo en confidencia para sus fanáticos.

