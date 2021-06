¿Un De Viaje con los Rubín Legarreta? Andrea revela si seguiría los pasos de los Derbez

Tras la emisión de la primera y segunda temporada del reality De Viaje con los Derbez, el interés por conocer más acerca del famoso clan no solo ha quedado entre sus fieles fanáticos, pues algunas celebridades, como es el caso de Andrea Legarreta, tampoco se han resistido a disfrutar de esta aventura televisiva. De hecho, la conductora del programa Hoy, quien es apasionada de los viajes en familia, así como de trabajar en conjunto con su esposo, Erik Rubín y sus hijas, Mía y Nina, ha sido cuestionada sobre si le gustaría emprender un proyecto similar, dando un vistazo de su intimidad a través de este formato, en el que seguramente ella y los suyos tendrían muchas anécdotas que compartir.

Tan sincera como suele ser, Andrea reveló cuál fue la reacción que tuvieron ella y su familia al tomarse un tiempo para disfrutar de De Viaje con los Derbez, sintiéndose hasta cierto punto identificados, pues recorrer el mundo es otra de sus grandes pasiones, como en más de una ocasión lo han dejado ver en sus redes sociales. “Nosotros amamos viajar, entonces quienes nos siguen en las redes saben que es de lo que más amamos hacer, y en algún momento cuando los vimos dijimos: ‘Uy, nosotros tenemos tanto material’, porque grabamos todo, tenemos todo…”, explicó la presentadora en entrevista con varios medios de comunicación, declaraciones retomadas por programas como Suelta la Sopa o Ventaneando.

Lo cierto es que tras esas declaraciones quedó la gran incertidumbre, ¿será posible que próximamente pueda surgir un De Viaje con los Rubín Legarreta? Al respecto, Andrea respondió sin más rodeos, dejando ver cuál es su postura en este momento. “Al final no lo sé, no sé si a mí me gustaría tener todo el tiempo a alguien más grabando cosas. Siento que nosotros disfrutamos y tenemos el recuerdo de los viajes de nuestros celulares y de nuestra historia para nosotros, de alguna forma, y sí lo llegamos a compartir con el público, pero no sé si me gustaría tener todo el tiempo a un equipo de gente que esté trabajando ahí…”, dijo en tono muy amable durante la charla.

Y aunque por lo pronto la posibilidad de un reality familiar parece lejana, Andrea prefiere concentrarse de lleno en los proyectos que le han permitido compartir créditos con su familia, como ocurre actualmente, tras ser parte del doblaje de la nueva versión de la película animada Spirit: El Indomable, cinta en la que ella, Nina, Mía y Erik, dan voz a los personajes de la historia. “A lo mejor te adaptadas, para como somos los traeríamos ya como si fueran parte de la familia pero la verdad es que no lo sé (el reality). Me gusta ver a mí a los Derbez, sin duda, pero no lo sé, yo creo que por lo pronto nos quedamos así, en el doblaje…”, apuntó Legarreta, segura del rumbo profesional que desea tomar en estos instantes. “Erik y yo ya habías hecho doblaje, pero las maestras de doblaje son ellas, sin duda, porque hicieron una serie completita de Disney hace como un par de años, eran como las protagonistas…”, agregó.

Una importante aclaración

En medio de su plática con los reporteros, Andrea tampoco pudo evitar ser cuestionada sobre los rumores que en el pasado circularon, y en los que se aseguraba tanto ella como Luis Miguel habían sido pareja al inicio de sus carreras. “No, no, no (fue mi novio) … le han preguntado a las mujeres del medio. No, yo no, ni me invitó ni nada, a mí no me embarren ahí… Eso es solo para llenar espacios (en los medios), no se hagan…”, expresó Legarreta entre risas, y tomando todo lo que se dice de ella de la mejor manera.

