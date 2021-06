Erik Hayser y Liam, en su posado más especial para la lente de Fernanda Castillo

Con la llegada de Liam, hijo de Fernanda Castillo y Erik Hayser, el amor de los actores se ha enfocado en él. La paternidad ha venido a darle varias lecciones a la pareja quien, a través de sus perfiles de Instagram han estado compartiendo algunos detalles de esta aventura en la que su bebé es el centro de toda la atención. En el caso del actor, su papel de padre ha venido a darle una dosis de inspiración para dedicarles lindos textos en esta red social con los que quiere expresar un poco del gran amor que siente por su primogénito quien, el próximo 19 de junio cumplirá serie meses de edad.

Dando muestra de lo encantado que está con su papel de papá, esta tarde, el actor compartió una foto, captada por Fernanda Castillo, donde aparece cargando a su pequeño Liam, y que acompañó de un conmovedor mensaje que, según escribió, le gustaría que en un futuro su hijo pudiera leer: “Tengo tanto que contarte… tantas historias, cuentos, tanto que compartir. Tengo un banco de abrazos para ti y miles de besos reservados que se desbocan sin control, tengo mis días, mis experiencias y todas mis ganas puestas junto a ti. Aún no caminas, pero tengo la certeza de que ya sabes volar. Tengo un deseo de que algún día visites estas letras y sepas lo mucho que te amo y lo feliz que me hace tenerte aquí”, publicó.

Además de estas líneas dedicadas a su pequeño, Erik también aprovechó para agradecerle a su prometida, Fernanda Castillo por ser su otra musa: “Gracias @Fernandacga por haber capturado esta imagen tan nuestra, tan compartida. Por ser amor, ilusión, deseo, sueño y la fuente de mi más plena sonrisa. Te amo”, se lee al pie de esta imagen con la que el actor ha provocado más de 12 mil likes y la reacción de la actriz quien le respondió con un: “Los amo tanto”. Recordemos que la paternidad le ha traído grandes restos a la pareja, siendo el más imponente la emergencia médica que sufrió Fernanda tras dar a luz, una complicación que la mantuvo varios días en el hospital, tiempo en el que la familia se fortaleció.

Tras superar esta crisis de salud, Fernanda y Erik se han enfocado en su papel de papás, sobre todo la actriz quien ha decido ponerle una pausa a su carrera para dedicarse por completo al cuidado del pequeño Liam de quien, aunque sí publican fotos en redes sociales, procuran siempre proteger su identidad no compartiendo imágenes de su carita, pero sí varias en las que se dejan ver en esta nueva faceta que a ambos actores los tiene encantados. Para muestra, la publicación que hace unos días hizo Erik sobre su bebé a quien le escribió: “Si te digo que eres lo mejor que me ha pasado en la vida no es una frase hecha. Es sólo lo que siento cada vez que te miro; aquí, junto a mí, conmigo, en este mundo loco”, se lee en su feed.

Papá regresó al trabajo

Luego de pasar el aislamiento en familia disfrutando cada segundo del embarazo de Fernanda y posteriormente de los primeros meses de Liam, en abril pasado Erik regresó al trabajo, situación por la que se tuvo que despedir de su prometida y su hijo, quienes disfrutaron de una temporada en Acapulco. Fue la propia Fernanda quien dio a conocer que el papá de su bebé había retomado su actividad laboral: “Hoy empiezas un nuevo reto y no podemos estar más orgullosos de ti. Que tengas el mejor primer día Erik. ¡Ya te extrañamos!”, le escribió la actriz quien, luego de celebrar su cumpleaños número 39 en el puerto, disfrutó de unos días con su bebé bajo el mar para, un tiempo después reencontrarse con Erik en la Ciudad de México.