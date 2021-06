A 37 años de su partida, Gabriel Soto recuerda a su mamá: ‘Besos hasta el cielo’

Para Gabriel Soto el 8 de junio siempre será una fecha muy nostálgica pues, un día como hoy, pero hace 37 años, el actor despidió a su mamá, Elisa Díaz Lombardo, quien falleció a la edad de 33 años con una complicación gastrointestinal, cuando el actor tenía sólo 9 años. A pesar de que era muy pequeño cuando tuvo que enfrentar la partida de su madre, Soto conserva los recuerdos más especiales de ella y siempre la tiene presente, de hecho, el nombre de su primogénita, Elissa Marie, es un claro homenaje de su mamá a quien hoy recordó de una especial manera en su cuenta de Instagram.

Con una imagen de su mamá, el actor escribió: “Hoy hace 37 años partiste, pero te pensamos y te extrañamos todos los días mamá y sé que siempre estás presente. Besos hasta el cielo”, se lee en el feed del actor donde suele recordar a su mamá en fechas importantes. Como cada año, el pasado 5 de diciembre, el actor guardó un espacio en sus redes sociales para felicitar a su mamá por su cumpleaños, un día que en su historia de vida es muy especial: “Hoy el cielo está de fiesta por tu cumpleaños mamá. Desde aquí te recordamos y te celebramos con todo nuestro amor”, escribió el actor quien, en marzo pasado, le concedió una sincera entrevista a El Burro Van Rankin donde habló como nunca de la partida de su mamá.

En aquella conversación, Gabriel recordó que tuvo que lidiar, desde muy pequeño, con la ausencia de su mamá: “No tengo hermanos, soy hijo único, mi infancia fue movida, fue muy feliz, pero a los 9 años tuve una gran pérdida, falleció mi mamá”, comentó. El actor reveló también el motivo por el que murió: “Fue una úlcera, una perforación de una úlcera, joven (falleció) tenía 33 años. Yo siempre digo que este tipo de pérdidas aprendes a vivir con ellas, nunca las superas”. El actor reconoció que no fue nada fácil para él lidiar con una pérdida de esta naturaleza siendo tan joven: “Es anormal, no es normal que alguien pierda a su padre o madres tan chiquito”, reconoció.

En enero pasado, el actor también habló de la dolorosa partida de su mamá, en entrevista con Matilde Obregón para su canal de Youtube donde contó que debido a las complicaciones médicas que sufrió su mamá se separó de ella tiempo antes de su muerte: “Prácticamente dejé de ver a mi madre cuando yo tenía 7 años, fueron épocas muy complicadas entonces también la psique me hace no recordarla, es como una defensa que tengo. Los pocos recuerdos que tengo de mi madre son de amor, de cómo era su forma de ser, que era como muy viva, muy alegre…”, confesó en aquella ocasión donde habló de cómo fue que su papá tomó las riendas de la familia.

La difícil separación

El actor recordó que debido a que el estado de salud de su mamá era delicado, él quedó al cuidado de su papá desde un par de años antes de la muerte de doña Elisa quien, al verse separada de su hijo, presentó un cambio de ánimo importante, según le han contado sus familiares: “Circunstancias de la vida, me quedo evidentemente con mi papá, mi mamá ya estaba mal de salud, ya no estaba en condiciones óptimas como para cuidarme, me fui con mi papá y fue entonces que empezó como su debacle, su caída en cuestión de salud. Siempre estuvo la familia de mi mamá al pendiente de mí, estuvo mi papá, la familia de mi papá. Son circunstancias que a uno le toca vivir y que hay que afrontarlo”, reconoció el actor quien además del apoyo de su papá, contó con los cuidados de su tía, hermana de su mamá quien lo ha protegido toda su vida: “Fue mi figura materna después de varios años de transición en mi vida”, comentó a Televisa Espectáculos en 2017.