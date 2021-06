Mariana Torres sale en defensa de Claudia Martín: ‘No hubo ni medio romance en la telenovela’

Después de que la semana pasada Claudia Martín confirmara en un comunicado de prensa que se encuentra separada de su esposo, el productor Andrés Tovar, la actriz ha preferido atravesar este duelo alejada de los medios; sin embargo, las especulaciones sobre las razones de esta ruptura no se han hecho esperar. En ese sentido, su compañera en Fuego Ardiente, Mariana Torres salió en su defensa, luego de que en algunos programas se difundiera la versión de que la actriz supuestamente había estado muy cerca de uno de sus compañeros en el melodrama, situación que la protagonista de la historia desmintió al grado que cuando se le preguntó si metería las manos al fuego por Claudia, respondió de inmediato: “100%, ¡claro que sí!”.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Mariana pidió respeto para su compañera y amiga: “Si soltaron como: ‘también se dice esto’, híjole, no se vale, porque ella vino aquí todos los días a entregar lo mejor de ella, disciplinada y que nada más por decir, por armar el chisme o por balancear la cosa, yo no sé, decían comentarios que nada qué ver”. Contó que ha estado teniendo con ella vía telefónica y que la escucha muy bien: “Es una mujer muy fuerte, he hablado con ella y está tranquila, está con su familia, la verdad es que ella sigue posteando cosas de la novela, de su vida, entonces, me encanta, me encanta la actitud que está teniendo”.

VER GALERÍA

Sobre los rumores que relacionan a Claudia con un compañero de trabajo, Mariana aseguró: “No hubo ni un medio romance en la telenovela, todos somos profesionales, todos tenemos pareja, cada uno iba realmente a trabajar, tampoco pudimos, por el problema de pandemia, socializar un poquito más”. La protagonista de Fuego Ardiente se animó a desmentir dicha información revelando que todos en el proyecto están en una relación, incluido el galán de la telenovela quien, al inicio del proyecto, dijo en entrevista para HOLA.com que estaba soltero: “Ferro tiene pareja, Claudia tiene pareja, Kuno tiene pareja, yo tengo pareja, así que, nada qué ver”, señaló la actriz.

A pesar del difícil momento personal por el que está atravesando, Claudia Martín no dejó pasar desapercibido el final de Fuego Ardiente, un proyecto que le dejó un gran sabor de boca, sobre todo por los grandes amigos y compañeros que se lleva de esta historia. A través de su cuenta de Instagram, la actriz dedicó un sentido mensaje a su personaje: “¡Gracias Martina! A través de ti aprendí tanto… de tu alegría, de tu energía, de tu crecimiento personal… hoy sé por qué llegaste a mi vida y ahora entiendo por qué desde el primer momento Carlos Moreno Laguillo (el director) me confiaste este bello personaje”, se lee en su feed de Instagram.

Confirma su separación

La semana pasada, luego de que la revista TVNotas colocara en su portada un artículo en el que se acusaba al esposo de la actriz de una supuesta infidelidad, el productor, a través de los conductores del programa Sale el Sol, aseguraron que el titular de emisión y Claudia Martín estaban separados desde hace un tiempo. Tras toda la polémica que generó con la situación, la actriz rompió el silencio y confirmó que efectivamente ella y su esposo estaban separados: “Les quiero comunicar que Andrés y yo estamos separados. Estoy viviendo un proceso muy doloroso y por esta razón, me gustaría vivirlo en privado, en compañía de mis seres queridos. Como mujer, siempre voy a estar a favor de apoyarnos las unas a las otras. Por eso les pido respeto hacia mí y hacia las personas que lamentablemente se han visto involucradas en esta situación. Me estaré asesorando con mis abogados para analizar mi situación jurídica y conocer mis derechos”, se lee en su comunicado.