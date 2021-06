Diego Boneta es cuestionado sobre la polémica de la serie de Luis Miguel, ¿qué dijo?

La vida de Luis Miguel ha despertado mucho interés entre sus seguidores, a raíz de la transmisión de Luis Miguel, La Serie, una producción que consolidó el éxito rotundo con el estreno de su primera y segunda temporada. Lo cierto es que al quedar expuestos momentos tan personales en la historia de El Sol, -aun siendo abordados desde la ficción-, los creativos de este proyecto tampoco han quedado exentos de la polémica, pues a lo largo de varios episodios se ha representado a diversos personajes que han sido clave en el entorno privado del cantante, como lo ha sido su hija, Michelle Salas. A propósito de esto, Diego Boneta ha sido cuestionado, pues como desde el primer momento se pudo saber, él no solo es quien da vida al intérprete en la serie, sino que también es uno de los productores.

Tan sincero como suele ser, y aunque un poco reservado, Diego Boneta se tomó un tiempo para platicar con la prensa sobre la reacción que han tenido los aludidos en la trama, dejando clara su postura como parte del equipo que ha trabajado para dar forma a este proyecto televisivo, que según se ha confirmado, tendrá una tercera temporada. “La verdad yo creo que no me toca opinar al respecto de eso, no fue mi decisión, soy uno de varios productores, créeme que si yo fuera el que tiene la decisión final, sería otra onda, pero soy uno de varios productores…”, aseguró el joven intérprete en entrevista con varios medios, declaraciones que fueron retomadas por el programa televisivo Ventaneando.

De paso por el aeropuerto de la ciudad de México, y a pocos minutos de tomar un vuelo con rumbo a Los Ángeles, Boneta hizo énfasis en sus palabras, destacando el empeño que puso la producción en cada una de las entregas, mismas que han revelado episodios nunca antes conocidos en la historia de El Sol, desde la relación con sus amigos más cercanos, exparejas sentimentales, las personas con la que construyó su equipo de trabajo y su familia. “Al final es algo contado por Luis Miguel, y tratamos de hacer esto de la mejor manera posible, de la mejor calidad posible…”, agregó el intérprete sin decir más, dando muestra de la claridad con la que asume este momento profesional que le ha redituado grandes gratificaciones.

Una tercera temporada de Luis Miguel, La Serie

Aunque existe mucho hermetismo por parte de los creativos e involucrados sobre lo que se podrá ver en la siguiente temporada de la serie, es probable que se aborde la vida madura del cantante con sus respectivas parejas, aunque se sabe que Aracely Arámbula no podrá ser mencionada, tal cual lo especificó en días pasados el abogado de la actriz. Del mismo modo, semanas atrás se habló de la representación que se haría de Mariah Carey, por lo que se espera pueda aparecer en pantalla este momento que es recordado por muchos.

A tenor de esto, también ha sido Pablo Cruz, actor y otro de los creativos de la serie, quien ha dado algunos detalles de lo que se espera, aunque dejando a la sorpresa todo lo que está por venir. “Viene el estreno de la tercera temporada, porque los personajes de esta temporada, de los que todo el mundo está hablando, es posible que regresen y podamos seguir en el universo de, por ejemplo, ¿quién es Robles?”, aseguró en entrevista con el diario Reforma, refiriéndose al papel que él mismo ha interpretado. “Estaba planeada, todo estaba hecho para eso. No puedes escribir la tres si no sabes cómo termina la dos, obviamente, y sabiendo qué cosas te guardas para una y para otra. La respuesta es sí, (habrá tercera temporada)”, confirmó, exactamente el día en que la producción de Luis igual, La Serie hizo el anuncio con una fotografía en la que aparece Diego Boneta en su papel de Luis Miguel luciendo un atuendo de mariachi.

