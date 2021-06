A seis meses de su mudanza a Madrid, Ale Capetillo reflexiona: 'No tenía nada a qué tenerle miedo' La influencer reconoció que, en un principio, el cambio le resultó muy retador, pero la ha hecho crecer mucho

En enero pasado, Alejandra Capetillo no sólo comenzó un año nuevo, sino que también, dio inicio a una de las aventuras más especiales de su vida: su mudanza a Madrid. A seis meses de haber viajado a la Madre Patria donde aceptó un trabajo en una firma de ropa, la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo compartió con sus seguidores en Instagram una reflexión sobre esta experiencia que la ha hecho madurar y que, sin duda alguna, formará parte del uno de los capítulos más inolvidables de su vida: “Los 21 una edad que nunca voy a olvidar”, escribió sobre una historia donde compiló varios entrañables momentos de su vida en España.

Después de medio año de estar alejada de los suyos, Ale recordó cómo se sentía al dejar México, incluso compartió varias imágenes de ese día: “Le mandé esta foto a una amiga, horas antes de irme al aeropuerto. Genuinamente pueden ver el miedo que tenía en mi cara”, escribió como descripción de una imagen donde, efectivamente, su expresión era de angustia. Aunque el cambio le resultó muy retador, reconoce que ahora que ha pasado un tiempo está muy contenta con su decisión: “Pero pasando por ese miedo, después de 6 meses, me doy cuenta, que no tenía nada a qué tenerle miedo desde un principio. Todo cambio asusta, pero no vas a saber todo lo que puedes ganar, así que da el salto”, escribió.

Ale también aprovechó para agradecer a sus seguidores quienes han sido pieza clave en esta aventura, pues la han animado en varios momentos: “La verdad, gracias a ustedes por sus mensajes. Por compartirme todas sus aventuras, por tomarse el tiempo de escribirme y por tan bonitos deseos siempre. Lo mismo va de aquí para allá”, publicó en otra historia. En su feed, la influencer también compartió otro video en el que compartió un poco de lo que ha aprendido durante esta experiencia viviendo en Madrid: “En este momento ya pasaron 6 meses. Sacrificar no estar al lado de mi familia, pero vivir una aventura nueva, sola, definitivamente hace que esta etapa sea difícil, pero a la vez sumamente satisfactoria”.

A principios de mayo pasado, Ale por fin compartió la razón por la que se había mudado a Madrid en un videoclip que publicó en su canal de Youtube donde reconoció que tomar la decisión no fue cosa fácil: “La respuesta de ¿qué hago aquí?, es, me vine a trabajar. Tuve que hacerle pausa a la universidad, voy a regresar a la universidad, si Dios quiere, en septiembre, pero aquí en España”, contó la joven. También reveló de en qué se está desempeñando allá: “Estoy feliz trabajando en una marca de ropa, yo amo con todo mi ser la moda, yo estaba a punto de sacar mi marca de ropa y ahorita que estoy trabajando en esta marca que no tenía ni la menor idea de lo que estaba haciendo, porque hay tantas cosas detrás”, comentó.

El consejo de su mamá

En este clip, Ale reconoció que el apoyo de su familia fue muy importante durante el proceso, donde en varias ocasiones sintió temor por lo desconocido, momento en el que recibió un buen consejo por parte de Biby Gaytán: “Tenía mucho miedo y cuando yo le decía a mi mamá: ‘Tengo miedo’, ella me decía: ‘Qué bueno que tienes miedo, porque eso significa que eres consciente de todo lo que va a conllevar esta decisión’”, recordó. De alguna manera, Ale reconoce que el dar ese paso la llenó de fuerza y seguridad: “Por primera vez sentí que fue una decisión que tomé sin depender de alguien más, de nada, más que de mí”, confesó la joven quien, mientras sigue abriéndose camino en España, en México, sigue creciendo con su trabajo de influencer.