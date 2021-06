Sofía Castro celebra un año nueve meses de complicidad y amor con Pablo Bernot

Parece que fue ayer cuando Sofía Castro comenzó a escribir su historia junto a Pablo Bernot, el joven que le robó el corazón y con quien, incluso, ya tiene planes de boda. Aunque la actriz ha querido ser muy discreta sobre su relación con el hermano de Francisco Bernot (prometido de Sofía Aragón), la semana pasada, Pablo se sinceró y admitió que sí ha platicado con la primogénita de Angélica Rivera sobre la posibilidad de llegar al altar. Mientras eso ocurre, los novios disfrutan de cada instante juntos y de fechas importantes como la que celebran hoy que cumplen un año nueve meses de haber comenzado su noviazgo.

Con un par de románticas fotos al lado de Pablo, Sofía compartió con sus seguidores en Instagram un poco del amor que siente por el empresario. Se trató de una instantánea, en la que ella aparece guapísima luciendo un vestido de animal print de cebra (muy en tendencia) donde se le ve muy divertida al lado de su novio: “¡Qué feliz me haces! Te amo 1.9”, escribió la actriz sobre esta foto. La otra fue la que pablo compartió en su cuenta de Instagram donde lo que publica solamente puede ser visto por sus seguidores; para esta felicitación a su novia, Bernot eligió una foto de sus primeras salidas como novios, un recuerdo que utilizó para reiterarle cuánto la quiere: “Te amo Sofía”, escribió provocando la reacción de la actriz quien le contestó con un: “Yo más”.

La semana pasada, la actriz y Pablo asistieron a un evento en el que fueron cuestionados sobre si tienen planes de boda. Por su parte, la actriz no se quiso animar a dar detalles, pero sí reconoció que se encuentra muy enamorada disfrutando de una muy buena época con su novio a quien describió como un caballero: “¿Cuál boda?, ¿cuál boda?, no para nada. Estoy muy contenta, muy enamorada, la verdad estoy con un gran niño que me apoya, que está conmigo, ya vamos a cumplir dos años, qué rápido pasa el tiempo y estoy muy contenta”, comentó la actriz a las cámaras de Hoy.

Por su parte, Pablo Bernot fue un poco más allá y en entrevista para Clase reconoció que sí ha platicado con Sofía sobre la posibilidad de llegar al altar y así lo explicó: “Sí tenemos planes de casarnos, sin embargo, no hemos concretado nada aún. Mientras tanto, estamos consolidando nuestra relación, reafirmando todo para que las cosas cuajen de lo mejor y mientras seguirle dando tiempo a nuestra relación”, reconoció el joven quien también habló encantado de su novia: “La relación con Sofi es maravillosa, estamos muy contentos los dos”, detalló.

Una relación a distancia

En esta conversación Pablo habló de la parte más complicada de su relación que es la distancia, debido a que Sofía vive gran parte del tiempo en Los Ángeles y él reside aquí, situación que los ha puesto a prueba, pero con la cual han podido lidiar hasta ahora: “Ha sido un poco complicado cuando ella viaja a Estados Unidos para estar con su mamá y estudiar, y cuando podemos nos visitamos y aprovechamos el tiempo al máximo juntos. Pese a todo nos llevamos muy bien, la distancia no nos ha complicado, hemos sabido darnos el tiempo y espacio, nos hemos sabido adaptar y estamos felices”, comentó Pablo quien, en enero pasado, protagonizó un divertido video para el canal de Youtube de Sofía donde mostró sus dotes como maquillista.