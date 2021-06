Felipe Calderón da detalles de su estado de salud: 'Dado el Covid que padezco, vine al hospital'

Después de que la noticia de la hospitalización de Felipe Calderón se convirtiera en tendencia en redes sociales, el expresidente de México tomó su cuenta de Twitter y para dar certidumbre a sus seguidores explicó que sí se encontraba en el nosocomio, pero únicamente para dar seguimiento de su estado de salud tras dar positivo a Covid-19. El político decidió terminar con las especulaciones que se comenzaron a generar y asegurar que esta visita al hospital se trata solamente de una medida de prevención. Felipe Calderón pidió a sus simpatizantes no creer noticias falsas con las que insinuó se intenta desviar la atención: “Que no nos distraigan de los graves problemas de México”, escribió.

En primera instancia, Felipe Calderón quiso desmentir que está internado y aclaró que su paso por el hospital fue transitorio: “Dado el Covid que padezco, vine al hospital a realizarme estudios y dar seguimiento a mi estado de salud, el cual evoluciona bien”, escribió al inicio del mensaje. Por último, el exmandatario reveló cuál es su estado de salud: “Mi oxigenación es buena, el pronóstico favorable y mi ánimo mejor ante los resultados del domingo”, se lee en este tuit donde hizo una clara referencia a la contienda electoral. El expresidente quiso ser él quien diera detalles de su evolución en el Covid-19, enfermedad con la que empezó a lidiar la semana pasada, una noticia que también difundió él.

También a través de Twitter, el pasado 1 de junio, Felipe Calderón informó que estaba en cuarentena: “Les comparto que me hice una prueba de Covid y salió positiva. Por fortuna los síntomas son leves y estoy bien, me encuentro aislado y en reposo”, escribió en aquel tuit donde aprovechó para explicar por qué no acudiría a apoyar a varios candidatos de su partido que contendieron en esta elección: “Una disculpa por no poder acompañarlos en sus cierres de campaña. Hay que ir a votar el domingo”, escribió el expresidente, quien ha estado muy activo en sus redes durante los últimos días.

De alguna manera, la intensa actividad que presenta la cuenta de Twitter del expresidente se convirtió en un indicador de que goza de salud y ánimo para seguir interactuando con sus seguidores, de hecho, tras el tuit de esta tarde cuando admitió que acudió al hospital, el político continuó tuiteando como suele hacerlo, sobre todo, aprovechó para felicitar a algunos candidatos electos con los que compartía puntos de vista. En los últimos meses, Calderón no sólo ha estado muy activo en redes sociales, a finales de abril le concedió una entrevista a Adela Micha con la que reapareció en televisión después de un largo tiempo.

Su experiencia combatiendo una epidemia

En aquella conversación, Felipe Calderón recordó la epidemia de la Influenza H1N1 un acontecimiento que ocurrió en el año 2009, durante su sexenio: “Nosotros nos preparamos para una pandemia como esta del Covid. A diferencia de la influenza es que ya hubo cura y el tratamiento lo logramos hacer en México y las primeras vacunas para la H1N1 fueron hechas aquí en México con la ayuda de una empresa francesa”, recordó el exmandatario quien contó que él y su familia siguieron los protocolos para evitar contagios de Covid-19 desde que se declaró pandemia y habló de la importancia de utilizar el cubrebocas