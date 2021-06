Dayanara Torres y Marc Anthony, juntos de nuevo, ahora en la graduación de su hijo Ryan

En la lista de éxitos que han acompañado a Marc Anthony destaca la faceta más importante de su vida: la de papá. Siempre al pendiente de sus cinco hijos, este fin de semana, el cantante formó parte de la ceremonia de graduación de High School de su hijo Ryan, a quien procreó durante su matrimonio con la exreina de belleza Dayanara Torres a quien también vimos apoyando a su hijo menor. Tal como ocurrió hace dos años cuando Marc y Dayanara se reunieron para celebrar que su hijo mayor, Cristian, concluyó sus estudios de bachillerato, ahora, la expareja se volvió a juntar, esta vez para aplaudir la dedicación de su otro hijo. En esta ceremonia, el graduado también contó con la presencia de su abuela materna, la señora Luz Delgado.

La encargada de compartir los detalles de esta ceremonia fue Dayanara quien, a través de su cuenta de Instagram compartió un video en el que incluyó el momento en que su hijo Ryan pasó al frente a recibir su reconocimiento y donde también se aprecian imágenes al lado de sus padres, de su abuela y de su hermano mayor: “¡Felicidades mi Ryan! Qué orgullosa me siento de ti, de todo lo que has logrado, de tu gran talento, tu forma de ser y tu gran corazón. ¡Eres lo que siempre soñé! Eres un luchador, nada te detiene mi niño tan fuerte, con su espíritu, mi león, poderoso, inteligente, siempre enseñándome a ser fuerte, a no tener miedo y a nunca mirar abajo. ¡Felicidades baby Ryan! Ahora enséñale al mundo lo que puedes hacer”, escribió la ex Miss Universo como descripción de este clip donde toda la familia se mostró feliz por este logro de su integrante más joven.

En este material audiovisual Dayanara incluyó varias imágenes donde vemos a Marc Anthony muy contento al lado de su hijo. A pesar de la comentada separación que protagonizó, en 2003, la expareja, con el paso de los años, ha logrado construir una relación cordial por el bien de sus hijos, razón por la que siempre que alguno de los dos atraviesa por un momento importante en su vida, sus padres no dudan en reunirse para apoyarlos. Después del divorcio con el cantante, en 2004, Dayanara Torres dejó Miami y se mudó a Los Ángeles donde han crecido sus hijos, aunque son pocas las ocasiones en las que Marc Anthony habla de su relación con sus cinco hijos, en 2013, le concedió una entrevista a Adela Micha en la que confesó cómo ha conseguido compaginar su paternidad con su carrera.

En aquella ocasión, Marc Antony confesó que a diferencia de lo que las personas puedan llegar a pensar sobre su vida, cuando no está sobre un escenario, se entrega a su papel de papá: “Yo llevo una vida súper tranquila, aburrida. No sé lo que piensa la gente, pero cuando no estoy trabajando, estoy súper tranquilo en mi casa, pintando, volando mis simuladores de avión, con mis hijos, con mis cinco hijos, yo me paso en casa con ellos, llevándolos a la escuela, dándoles el desayuno”, comentó el cantante quien también habló de cómo ha sido la paternidad con sus cinco hijos, pues debido a las diferencias de edades se ha enfrentado a diferentes circunstancias con cada uno.

Los Ángeles, el refugio de sus hijos

En esta conversación con Adela, Marc contó que, para poder convivir más con sus hijos, aprovechó que los cuatro menores viven en Los Ángeles para hacer de este sitio su refugio y así lo explicó: “Con Cristian y Ryan fue un poquito diferente porque la mamá de Ariana (su primogénita) se mudó para Orlando, un lugar en el medio de la Florida, pero todos los niños están en Los Ángeles y a mí se me hace más fácil, compré una casita simplemente para estar con ellos y compartimos mucho”. Sobre la relación de sus cinco hijos, el cantante reveló que son muy cercanos: “Se aman, son inseparables y yo amo estar con ellos”. Dando lecciones de cordialidad, Marc no sólo ha conseguido esta unión entre sus hijos, también ha sabido entablar una relación de cordialidad con las mamás de todos, siendo JLo, la mamá de Max y Emme, sus hijos menores, con quien incluso hasta tiene una amistad.