Stephanie Salas, contundente tras lo mostrado en Luis Miguel, La Serie: 'Es momento de poner un alto'

Luego de que Michelle Salas manifestara su inconformidad por la manera en la que fue representada en Luis Miguel, La Serie, ha sido su madre, Stephanie Salas, quien ha respaldado cada una de sus palabras. Precisamente, la intérprete se ha tomado un tiempo para hablar públicamente de esta situación, lamentando la manera en que se han planteado los acontecimientos, por lo cual, asegura, ha llegado la hora de poner un alto. Del mismo modo, reconoce lo orgullosa que la hace sentir el hecho de que sus hijas se hayan convertido en mujeres inteligentes y fuertes, tras los mensajes que ambas dieron a conocer a través de sus redes sociales.

Sin más rodeos, Stephanie se refirió a lo mostrado en pantalla a lo largo de varios capítulos de Luis Miguel, La Serie, una producción que ha tomado como referencia a personajes de la vida real que, a pesar de ser abordados desde la ficción, ha dado pie a que más de un aludido se exprese al respecto. “Creo que no se vale la manera en la que están (que) creen que pueden tener el poder hoy, las producciones, de retratar una vida real que existe y sentirse con el derecho de manipularla a su antojo, y retratar a la persona, y no nada más lo digo por mí en la primera temporada, por mi hija en esta segunda temporada, (lo digo) por otras compañeras que yo he visto como las maltratan dentro de esa serie y de otras, porque no nada más es esta…”, aseguró durante una entrevista concedida al programa televisivo Hoy.

Durante la charla, Stephanie fue muy directa al expresar su inconformidad, por lo que de manera contundente hizo énfasis en otro aspecto que considera importante. “Yo creo que es momento también, como actrices, personas públicas e individuos, de poner un alto a esta situación…”, agregó la actriz y cantante, que siempre se ha caracterizado por la transparencia con la que aborda públicamente aspectos de su vida personal. Así, -y sin ahondar en más detalles-, la hija de Sylvia Pasquel da muestra del valor que pone en defender a su familia, asumiendo con madurez esta etapa en la que además ha contado con todo el apoyo de sus seguidores.

Orgullosa de sus hijas

Recordemos que en días pasados, Michelle emitió un comunicado en el que expresó su sentir tras el final de la segunda temporada de Luis Miguel, La Serie, palabras que fueron retomadas por la misma Stephanie y respaldadas por Camila Valero, quien lamentó la manera en que se ha representado esta parte en la vida de su hermana. Por supuesto, al ser testigo de la reacción de sus hijas, la actriz no pudo sentirse más orgullosa, pues esto provocó profundos sentimientos en ella. “Al leer también todo lo que escribieron mis hijas, me llena de fortaleza, me llena de alegría saber que he formado unas mujeres encantadoras, inteligentes, fuertes…”, aseguró en oytro instante de la entrevista.

Finalmente, Stephanie fue puntual con la manera en que este tipo de situaciones han tocado su vida, por lo que pidió un alto de una vez por todas. “Creo que ya han sido muchos años, y no nada más en base a la serie, en base a mi vida personal de sentir ese acoso. Me he sentido perseguida, me he sentido acosada y eso también ha puesto en un lugar sensible mi trabajo y mi profesión como mujer. En nombre mío y en nombre de todas las mujeres, hoy en día digo ese basta, un rotundo basta…”, dijo la estrella, que al mismo tiempo se mantiene optimista y enteramente enfocada en sus proyectos y en brindar cariño a su familia.

