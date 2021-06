Claudia Álvarez habla de sus planes de darle un hermanito a Kira: ‘Estoy lista’

Fascinada con su papel de mamá de la pequeña Kira, quien tiene un año cinco meses de vida, Claudia Álvarez confesó que ya está preparada para escribirle nuevamente a la cigüeña. Encantada con los avances que tiene su hija con sus clases de chino mandarín y con todos los conocimientos que ha estado aprendiendo durante la pandemia, tiempo en el que tanto ella como Billy Rovzar se volcaron a su hija, la actriz reconoció que le encantaría darle un hermanito a su bebé y reveló que sus óvulos están congelados desde hace tiempo. Mientras llega el momento indicado para embarazarse, por segunda ocasión, la empresaria compagina la maternidad con un proyecto que la tiene muy ilusionada: el lanzamiento de su primera línea de collares.

En entrevista con el programa Sale el Sol, la actriz reveló que le ilusiona mucho ver a su hija Kira debutar como hermana mayor: “Yo tengo mis óvulos congeladísimos, ya tengo todo, todo, claro, eso ya es como de hace mucho. De hecho, qué te puedo decir, me encantaría”. La actriz aclaró que las cosas se darán en su momento, pues les gustaría que su primogénita crezca un poco más: “Todo va a ser a su tiempo, cuando Diosito quiera, yo estoy lista y ahora sí, sí me gustaría darle un hermanito o hermanita a Kira”, detalló en esta charla donde recordó que el embarazo de su hija fue in vitro, una herramienta tecnológica que volverán a utilizar.

La actriz recordó que el tratamiento para congelar sus óvulos no fue nada fácil, pero reconoció que todo ha valido la pena, ahora que tiene a su bebé en sus brazos: “Con todos los avances tecnológicos que hay, yo tuve a mi bebé por In Vitro, gracias a Dios se dio de una forma, no rápida, porque es todo un proceso hormonal, es todo un proceso lento, duro, difícil, pero, ahora sí que hay muchas opciones para mujeres de la edad que quieran para tener hijos”, explicó. A todas las mujeres que desean tener hijos, pero que todavía no están listas para hacerlo, les recomendó: “Es prevenir si quieres ser mamá”, haciendo referencia al proceso al que ella recurrió.

El año pasado, cuando comenzó la pandemia, Claudia ya había hablado, en entrevista con el programa Despierta América, de sus planes de volverle a escribir a la cigüeña: “Sí, el amor de hermanos es lo más bonito que yo tengo en el mundo, mi hermana es mi mejor amiga, mi hermano es mi mejor amigo”, aseguró la estrella de telenovelas, quien ha dado cuenta de ese cariño fraternal en sus redes sociales. “Sí te puedo decir que el darle una hermanita a Kira o un hermanito sería una bendición increíble, todo va a ser a su tiempo, cuando Diosito quiera, pero sí, sí nos gustaría”, dijo en aquella ocasión.

Kira, su gran inspiración

Ahora que es mamá y que Kira la tiene encantada con todas sus ocurrencias, Claudia confesó que fue su pequeña quien se convirtió en su gran fuente de inspiración para crear una de las piezas de esta colección: “Son cuatro collares, a uno le puse de nombre Kira porque, obviamente, lo más bonito que me ha pasado en la vida es mi hija y en honor a ella, le puse el nombre a este choker, es un choker muy sencillo, pero en combinación con los otros collares hace un conjunto muy padre”, detalló la actriz quien desde hace años comenzó su historia como empresaria con Clèeo Studio.