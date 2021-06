Stephanie Salas niega que la producción de la serie de Luis Miguel haya buscado a Michelle Salas

Respaldando completamente la postura que su hija mayor, Michelle Salas, manifestó esta semana respecto a cómo se le retrató en Luis Miguel, La Serie; esta tarde, Stephanie Salas se sinceró en una entrevista con Ventaneando donde reconoció que se sintió muy orgullosa de ver a su primogénita alzar la voz, un mensaje que también fue apoyado por su hija menor, Camila Valero, quien ha estado cobijando a su hermana en este difícil proceso. La cantante, quien está de estreno con la nueva versión de su tema Superman, también negó que estén pensando en emprender acción legal en contra de este proyecto televisivo en el que, de alguna manera, se violó la intimidad de su hija: “Siempre voy a defender a capa y espada a mis hijas y a mi madre, al final del día, si esto no estuvo bien, el domingo que salió al aire, es momento de decirlo, no dejar pasar ya las cosas, las cosas que sobre todo no son correctas, no son éticas, ni morales”, detalló.

En esta conversación, los conductores de esta emisión donde, esta semana se transmitió una entrevista con Macarena Achaga (encargada de interpretar a Michelle en la serie), donde la actriz refería que sí se había acercado a la influencer para hablar de este papel, la cuestionaron sobre si es verdad que su hija tenía conocimiento de cómo se iba a retratar a su personaje: “Ella manifestó que no, que sin duda alguna, no, que se está haciendo uso, sin su consentimiento, de su historia, de su nombre y creo que lo pone muy claro”, puntualizó. Stephanie reconoció que el texto de su hija la conmovió: “A mí me llegó profundamente, me orilló, incluso, a ser parte de este manifiesto”, comentó haciendo referencia a la publicación en la que dijo “ya basta” al acoso que ha sufrido ella y sus hijas durante muchos años por esta situación.

Sobre cómo se sintió al verse ella reflejada en la pantalla chica, comentó: “Se está ya traspasando y se está llegando a transgredir, no nada más a mi persona, no nada más a la persona de mi hija, a muchos personajes a los que se está usando para meter a la serie y utilizar su historia con la desfachatez de hablar de esas personas y referirse a esas personas de la manera en la que a ti te convenga”. Stephanie también habló de cómo se manejó su personaje que, en la serie llamaron Sofi: “A mí me fue bien, porque cuentan una historia de Pinocho, cuentan una historia fantástica de Cenicienta, de todos felices y la música, cuando no necesariamente fueron así las cosas. Es importante reconocer que, cuando empieza la serie dice: ‘Todo esto es ficción’; sin embargo, al incluir escenas que son innecesarias, pues sí creo que ya uno tiene que alzar la voz”, comentó.

La también actriz aprovechó para hacer una crítica a la forma en la que se retrata a la mujer en este proyecto: “Una vez más, tenemos que ser mujeres objeto del deseo en las producciones para que, a lo mejor, tengan un rating o para que vendan, personalmente, me identifico en esa forma de sentir”. Aseguró que, hasta cierto punto está consciente de que su vida es parte de la del cantante: “Yo puedo permitir que se utilice mi vida porque, de alguna manera, se puede llegar a contar la historia de alguien desde las plataformas, porque fue verdad o porque no, porque lo inventaron o porque lo necesito para contar mi historia”.

¿Tomarán acciones legales?

Salas también fue cuestionada sobre si están estudiando la posibilidad de emprender acciones legales en contra de esta producción: “Por el momento estamos dejando que las cosas sigan un curso, yo siempre he tratado de, antes de llegar a esos términos, tratar de solucionar las cosas en paz, siempre he sido una persona en favor de la paz y yo espero que esto pueda llegar a buen término, sin necesidad de hacer esto más grande. Nosotros solo estamos diciendo que no nos parece, dándonos a respetar, en ese sentido, y teniendo una opinión pública que, como mujeres, tenemos derecho de tener”. Dejó claro que, aunque no demandarán no se quedarán calladas: “No creo que sea bueno, lindo, ni tenga una repercusión amable, mostrar una escena en la que creo que ya se están pasando de la raya”, sentenció.