Gabriel Soto y Geraldine Bazán, testigos de la primera entrevista como actriz de su hija Elissa Marie

El sueño de convertirse en actriz se hizo realidad para Elissa Marie, la hija mayor de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, quien tras varias horas de filmación y preparación para este gran momento, ha celebrado por todo lo alto el estreno en Estados Unidos de la telenovela Si Nos Dejan, el melodrama que le abrió las puertas a este fascinante mundo. Por supuesto, este logro no sería posible sin el apoyo de sus papás, quienes han permanecido a su lado en todo momento, no solo para guiarla con sus mejores consejos en la interpretación, sino también para ser testigos de los primeros compromisos profesionales que, como toda estrella, la joven tiene que cumplir, y la realización de su “primera entrevista” no ha sido la excepción.

Visiblemente feliz, y ocupando orgullosa su lugar en el set para hablar con su entrevistadora, -como en un sinfín de ocasiones lo han hecho sus papás-, Elissa se desenvolvió con toda seguridad frente a las cámaras, espacio en el que abrió su corazón para expresar lo especial que ha sido este momento, que sin duda quedará entre sus más entrañables recuerdos. “La verdad estoy súper emocionada porque pues como sabes es mi primera entrevista y nunca he sido entrevistada antes sobre mi carrera, entonces estoy muy emocionada…”, dijo la jovencita a Despierta América, programa para el que conversó dando muestra de su profesionalismo.

Elissa, quien da vida a Sofía en el melodrama y que además es hija de Martín Guerra, -papel interpretado por el galán Marcus Ornellas-, reveló detalles de la manera en que sus papás la han guiado en el proceso, sin soltarla de la mano y llenándola de seguridad frente a este importante reto. “Mi mamá siempre me dijo: ‘Respeta tu trabajo y respeta el de los otros, diviértete, pásatela bien, échale ganas’, y pues la verdad sí me sirvió mucho. Mi papá siempre fue el que me dijo trucos con las cámaras… eso es lo que me ayudó más…”, destacó durante el encuentro.

Geraldine y Gabriel, reunidos por su hija

Sin imaginarlo, Elissa también recibió una grata sorpresa, pues en medio de la charla apareció Gabriel Soto, quien no contuvo las ganas de mostrarse sensible y feliz ante la realización de su pequeña. “Evidentemente creo que como padres, lo más importante siempre es apoyar e impulsar a tus hijos en sus sueños. Es algo que ella siempre quiso hacer…”, dijo el galán, no sin antes dejarse consentir por su hija, quien le dio un fuerte abrazo a su llegada. Cabe destacar que en otro lugar del set, y fuera de cámara, se encontraba Geraldine Bazán siendo testigo de este instante, por lo que aprovechó para hacer una importante petición a Lourdes Stephen, la entrevistadora: “Dale su patada de la suerte, Lourdes, es su primera entrevista…”, dijo sonriente la actriz, reconociendo que todo había salido perfecto.

Por su lado, Gabriel también reveló que su presencia en esta charla tuvo un significado importante para él, pues la telenovela de Si Nos Dejan ha quedado en el mismo horario del melodrama en el que participó, Te Acuerdas de Mí, por lo que pasó la estafeta a su hija. Así mismo, hizo énfasis en el importante consejo que le ha dado a la joven en su naciente carrera. “Lo hemos hablado mucho, no solamente las críticas que pueda llegar a tener con la gente, pero finalmente ella lo tiene muy claro, ella lo sabe muy bien, me dijo: ‘Papá, yo sé exactamente como están las cosas, sé que hay gente que va a tirar hate, nada más los bloqueo y no les hago caso…”, agregó.

